Atp Finals, Cirio: "Tutto il mondo guarderà Torino e il Piemonte"

“Ci aspettiamo come sempre un grande successo di pubblico, di immagine, di ritorno. Perche’ non dimentichiamo che tutto il mondo guardera’ Torino, guardera’ il Piemonte e diventiamo centrali ancora una volta in quelle che sono le dinamiche sportive che poi portano con se’ turismo, vendita dei nostri prodotti, occupazione dei nostri alberghi”. Cosi’ il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in occasione della conferenza di presentazione degli eventi organizzati per le Atp Finals di tennis. Il governatore ha espresso fiducia anche per gli anni a venire: “Sui vari tavoli stiamo ponendo la candidatura per proseguire questo rapporto, ma il valore aggiunto che noi abbiamo e’ che qua si sta bene. Lo stare bene serve ai giocatori, ai loro team, al turismo, agli spettatori. Il Piemonte e’ una terra in cui si rimane volentieri e quindi rimango fortemente fiducioso che il lavoro che stiamo facendo portera’ buoni frutti per mantenere le ATP qui da noi in Piemonte”. (Immagini di Tino Romano)