Atp Finals, Djokovic in semifinale

Novak Djokovic ha conquistato un posto nelle semifinali delle Atp Finals (5.700.000 dollari di montepremi), in programma alla “O2 Arena” di Londra. Il campione serbo, numero 1 del ranking mondiale, ha sconfitto nel penultimo match del “Gruppo Tokyo 1970” il tedesco Alexander Zverev, “maestro” uscente, con il punteggio di 6-3 7-6(4).

Djokovic se la vedrà ora, per un posto in finale, con l’austriaco Dominic Thiem, vincitore del “Gruppo Londra 2020”. Già decisa l’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev, atteso venerdì dall’ultimo incontro della fase a gironi con l’argentino Diego Schwartzman, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo, che si è imposto in tre set su Stefanos Tsitsipas.

OMNISPORT | 20-11-2020 21:34