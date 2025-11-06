ATP Finals format, montepremi, punti e albo d’oro: tutto quello che c’è da sapere sul torneo dei Maestri

Tutto quello che c'è da sapere sulle ATP Finals, il torneo tennistico più importante dopo gli slam e che chiude la stagione del circuito maggiore maschile

Nate nel 1970, le ATP Finals sono il torneo tennistico più importante dopo i quattro del Grande Slam e chiudono la stagione del circuito maggiore maschile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolare torneo unico nel suo genere che permette ai migliori giocatori di confrontarsi sin dal primo incontro.

Il format delle ATP Finals

In confronto agli altri tornei del circuito maggiore, le ATP Finals si differenziano sotto molti aspetti, a partire da quello dei partecipanti. Alle Finals prendono infatti parte gli otto migliori giocatori della stagione per il singolare e le otto migliori coppie per il doppio, ovvero coloro che hanno collezionato più punti ATP durante l’anno solare, più due giocatori e due coppie come riserve in caso di ritiri dell’ultimo secondo o durante la prima fase del torneo.

Un’altra differenza rispetto agli altri tornei del circuito maggiore è il fatto che le ATP Finals siano composte da due fasi, con la prima che prevede due gironi all’italiana da quattro giocatori che si sfidano tra loro, con ogni incontro vinto che assegna un punto. Al termine della prima fase si passa a quella a eliminazione diretta, con i primi due classificati di ogni girone (in caso di arrivo a pari punti gli altri criteri per la classifica sono i set vinti e il rapporto game vinti/persi) che si sfidano a partire dalle semifinali con il vincente di un girone che affronta il secondo dell’altro.

I punti assegnati

Il format diverso rispetto agli altri tornei comporta anche una differente assegnazione dei punti, che anche in caso di vittoria del titolo non è sempre uguale. Ogni successo nei gironi vale 200 punti, per un totale di massimo 600 per la prima fase, mentre una vittoria in semifinale garantisce altri 400 punti e il trionfo finale invece 500. Ciò significa che il vincitore delle ATP Finals può conquistare dai 1100 punti – in caso di un solo successo nei gironi – ai 1500, in caso di conquista del titolo da imbattuto.

Albo d’oro singolare

Nel corso delle sue 55 edizioni, le ATP Finals hanno eletto ben 26 differenti vincitori, l’ultimo dei quali è stato Jannik Sinner, primo italiano di sempre a riuscire in questa impresa. Tra questi Novak Djokovic è quello che ha conquistato il torneo in più occasione, ben 7, una in più di Roger Federer.

1970 – Stan Smith (USA)

1971 – Ilie Nastase (ROU)

1972 – Ilie Nastase (ROU)

1973 – Ilie Nastase (ROU)

1974 – Guillermo Vilas (ARG)

1975 – Ilie Nastase (ROU)

1976 – Manuel Orantes (ESP)

1977 – Jimmy Connors (USA)

1978 – John McEnroe (USA)

1979 – Bjorn Borg (SWE)

1980 – Bjorn Borg (SWE)

1981 – Ivan Lendl (CZE)

1982 – Ivan Lendl (CZE)

1983 – John McEnroe (USA)

1984 – Joh McEnroe (USA)

1985 – Ivan Lendl (CZE)

1986 – Ivan Lendl (CZE)

1987 – Ivan Lendl (CZE)

1988 – Boris Becker (GER)

1989 – Stefan Edberg (SWE)

1990 – Andre Agassi (USA)

1991 – Pete Sampras (USA)

1992 – Boris Becker (GER)

1993 – Michael Stich (GER)

1994 – Pete Sampras (USA)

1995 – Boris Becker (GER)

1996 – Pete Sampras (USA)

1997 – Pete Sampras (USA)

1998 – Alex Corretja (ESP)

1999 – Pete Sampras (USA)

2000 – Gustavo Kuerter (BRA)

2001 – Lleyton Hewitt (AUS)

2002 – Lleyton Hewitt (AUS)

2003 – Roger Federer (SUI)

2004 – Roger Federer (SUI)

2005 – David Nalbandian (ARG)

2006 – Roger Federer (SUI)

2007 – Roger Federer (SUI)

2008 – Novak Djokovic (SRB)

2009 – Nikolay Davydenko (RUS)

2010 – Roger Federer (SUI)

2011 – Roger Federer (SUI)

2012 – Novak Djokovic (SRB)

2013 – Novak Djokovic (SRB)

2014 – Novak Djokovic (SRB)

2015 – Novak Djokovic (SRB)

2016 – Andy Murray (GBR)

2017 – Grigor Dimitrov (BUL)

2018 – Alexander Zverev (GER)

2019 – Stefanos Tsitsipas (GRE)

2020 – Daniil Medvedev (RUS)

2021 – Alexander Zverev (GER)

2022 – Novak Djokovic (SRB)

2023 – Novak Djokovic (SRB)

2024 – JANNIK SINNER (ITA)

Albo d’oro doppio

Tra le tante coppie che hanno conquistato il torneo di doppio, spicca quella composta da Peter Fleming e John McEnroe, che conquistarono ben sette titoli consecutivi tra il 1978 e il 1984.