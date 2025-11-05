ATP Finals, giallo Djokovic: "Su Torino deciderò dopo Atene, non ho sentito Binaghi". E Musetti attende

Nole smentisce il presidente della Federtennis sulla sua presenza nel torneo: le clamorose (e sorprendenti) rivelazioni subito dopo la vittoria sul cileno Tabilo.

Si tinge di giallo la partecipazione di Novak Djokovic alle prossime ATP Finals di Torino. Data per certa alcuni giorni fa dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi, la presenza del serbo al torneo è tuttora avvolta dal mistero. Il primo a non saperlo – assicura – è proprio Djokovic, che a una precisa domanda rivoltagli in conferenza stampa subito dopo il successo ottenuto agli ottavi di finale di Atene su Alejandro Tabilo ha risposto in modo netto e inequivocabile sulla questione. E a questo punto, non si capisce perché Binaghi abbia dato per sicura la sua partecipazione alle Finals. Forse per pungolare Musetti, ancora in corsa per l’ultimo posto?

Atene, debutto convincente per Nole contro Tabilo

In campo non c’è stata troppa storia, con Djokovic che ha “onorato” il suo torneo – lo gestisce la sua famiglia e l’ha trasferito in tronco da Belgrado ad Atene in seguito ai contrasti col governo serbo – facendo un sol boccone di un avversario che l’aveva sempre battuto nei due precedenti sulla terra rossa: Tabilo. Il cileno ha offerto resistenza nel primo set, arrendendosi al tie-break sul punteggio di 7-3. Poi ha ceduto di schianto nel secondo, in cui è riuscito a conquistare un solo game perdendo 6-1. Djokovic ha mostrato una condizione accettabile, nei quarti se la vedrà col portoghese Nuno Borges.

Djokovic smentisce Binaghi: “ATP Finals? Decido dopo”

Pochi giorni fa Binaghi aveva dichiarato nel corso di un intervento a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento: “Abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino”. Nessuno ha avvisato Djokovic, però, dal momento che l’ex numero 1 ha risposto così a una domanda fattagli in conferenza dalla giornalista greca Vicky Georgatou: “Può confermare la sua presenza a Torino annunciata dal presidente Binaghi?”. Serafiche le parole del campione: “Non so da dove ha preso questa informazione, certamente non da me e non dal mio team. Sulla mia presenza alle ATP Finals deciderò solo a fine torneo”.

Musetti ad Atene, il cammino comincia contro Wawrinka

E sulle spine, oltre alla ATP e agli organizzatori torinesi, c’è anche e soprattutto Lorenzo Musetti. Che nel pomeriggio (non prima delle 17) comincia la sua avventura proprio ad Atene sfidando il “vecchio” Stan Wawrinka, che al primo turno ha battuto l’olandese Botic van de Zandschulp. La vittoria nel torneo greco regalerebbe a Lollo il pass in extremis per Torino a scapito del canadese Felix Auger-Aliassime, altrimenti dovrebbe sperare in una rinuncia. E il maggior indiziato era – anzi è – proprio Djokovic, a causa delle sue condizioni fisiche non perfette. Il giallo continua, alimentato proprio dalle parole di Nole.