Atp Finals 2026, Mediaset prepara lo sgarbo: pronta l'offerta per i diritti in chiaro, rischio beffa per la Rai

Sinner e Alcaraz potrebbero "traslocare" sull'emittente privata, l'asta sta per iniziare: le Finals rimarranno a Torino anche quest'anno, poi potrebbe candidarsi anche Milano

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le prossime sfide tra Sinner e Alcaraz sul cemento indoor delle Atp Finals potrebbero andare in onda su Mediaset. Si fanno infatti sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il gruppo televisivo privato italiano starebbe tentando di ottenere i diritti in chiaro del torneo, finora detenuti dalla Rai.

Atp Finals, i dati dello share

L’ultima edizione, conquistata da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo, ha prodotto un impatto economico di 591 milioni di euro (come riporta il Boston Consulting Group), un impatto sociale di 386 milioni (dati Open Economics) e ha registrato 230 mila spettatori paganti (incremento dell’8% rispetto al 2024 e del 93% dal 2021).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Finals a Torino nel 2026, poi Milano

L’Atp, l’associazione che rappresenta i tennisti professionisti a livello mondiale, ha annunciato il rinnovo dell’intesa che garantirà le Finals in Italia fino al 2030. Torino le ospiterà certamente fino al 2026, mentre in seguito potrebbe candidarsi anche Milano. Per quanto riguarda la sede, quindi, la sicurezza è che il torneo resti nel nostro Paese.

Mediaset prova lo sgarbo alla Rai

Rimane invece incerto il tema della trasmissione in chiaro. Chi riuscirà ad assicurarsi i prossimi confronti tra Sinner e Alcaraz farà con ogni probabilità un grande affare: l’ultima finale di Torino tra i due è stata la partita di tennis più seguita di sempre. Complessivamente, tra Rai2 e pay tv, ha raccolto 7 milioni di telespettatori con uno share del 36,6%. Perdere le Atp Finals per la Rai sarebbe uno smacco enorme, in un momento oltretutto molto difficile in seguito alle polemiche per la telecronaca della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

Sinner meglio di Gattuso

Per fare un paragone in prima serata, la gara di calcio tra Italia e Norvegia su Rai 1 aveva toccato 7,5 milioni di spettatori in total audience, ma con uno share inferiore, pari al 34%. Insomma, Sinner piace di più della Nazionale di Gattuso: un dato che potrebbe sembrare ovvio, visti i tempi, ma che rappresenta pur sempre qualcosa di storico per un paese calciofilo come l’Italia.