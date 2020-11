ATP Finals, Medvedev: "Ho vinto il torneo da imbattuto"

Medvedev ha conquistato le ATP Finals 2020. Il russo ha battuto, in finale, Thiem (alla seconda sconfitta consecutiva in finale). Successo in rimonta: 4-6, 7-6, 6-4 i parziali del match, decisamente combattuto.

Medvedev si gode la prima vittoria in carriera alle ATP Finals: “Ho dovuto giocare il mio miglior tennis. Una delle vittorie più speciali della mia carriera. Contento di aver vinto il torneo da imbattuto”. Nello specifico, il finale di stagione del russo è stato perfetto: 10 vittorie consecutive.

OMNISPORT | 23-11-2020 07:49