Virgilio Sport
TENNIS ATP FINALS

ATP Finals, montepremi da record per Sinner, Alcaraz e gli altri 6 “maestri”: ecco quanti punti ATP ci sono in palio

Dal 9 al 16 novembre a Torino si sfidano i migliori 8 giocatori al mondo: il montepremi in palio è da record e cresce rispetto all’edizione 2024: al vincitore oltre 5 milioni di dollari

Pubblicato:

Gerry Capasso

Gerry Capasso

Giornalista

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non ancora come uno Slam o come l’ormai famigerato Six Kings Slam, ma ormai le ATP Finals reclamano un ruolo di primissimo piano anche quando si parla di montepremi e di prize money a disposizioni di Sinner, Alcaraz e degli altri 8 maestri che si daranno battaglia dal 9 al 16 novembre a Torino.

Il montepremi da record

Un torneo da record quello che si appresta a cominciare alla Inalpi Arena di Torino dove con le ATP Finals si chiude di fatto la stagione prima del gran finale con la competizione a squadre della Coppa Davis. E in palio ci sono cifre da record. Il premio a disposizione del vincitore cresce ancora rispetto al 2024, visto che chi alzerà la coppa guadagnerà 5.071.000 di dollari con un incremento complessivo del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari del 2024. A crescere è anche il prize money complessivo che sarà distribuito nel coso dell’evento e quest’anno sarà di 15,5 milioni di dollari.

Quanto guadagnano Sinner, Alcaraz e gli altri

Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul prize money delle ATP Finals:

  • Riserva: 155mila dollari
  • Premio di partecipazione: 331mila dollari
  • Vittoria singola partita Round Robin: 396mila dollari
  • Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari
  • Vittoria in finale: 2.367.00 dollari
  • Vittoria del torneo da imbattuto (cumulativo): 5.071.000

Questo invece il montepremi in palio per il torneo di doppio:

  • Riserve: 51.700 dollari
  • Partecipazione: 134.200 dollari
  • Vittoria singola partita Round Robin: 96.600 dollari
  • Vittoria in semifinale: 178.500 dollari
  • Vittoria in finale: 356.800
  • Vittoria del torneo da imbattuti (cumulativo): 959.300 dollari

ATP Finals: i punti in palio

Le ATP Finals 2025 saranno particolarmente importanti anche perché si decide chi sarà il numero 1 alla fine della stagione. Il favorito a prendersi lo scettro è Carlos Alcaraz che l’anno scorso fu protagonista di un tornei dei maestri sottotono e ha solo 200 punti da difendere. Ma ecco nel dettaglio quando punti ci sono in palio per l’edizione 2025 nel torneo di singolo e di doppio:

  • Partita vinta nel nel round-robin 200 punti
  • Vittoria in semifinale 400 punti
  • Vittoria in finale 500 punti
  • Campione imbattuto 1500 punti

ATP Finals: il calendario completo

ATP Finals, montepremi da record per Sinner, Alcaraz e gli altri 6 “maestri”: ecco quanti punti ATP ci sono in palio Finale US Open, parata di stelle per Sinner-Alcaraz: Sting, Curry, Springsteen, Jessica Alba, Guardiola e molti altri Ansa

Leggi anche:

Inglas Vetri

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio