ATP Finals, montepremi da record per Sinner, Alcaraz e gli altri 6 “maestri”: ecco quanti punti ATP ci sono in palio

Non ancora come uno Slam o come l’ormai famigerato Six Kings Slam, ma ormai le ATP Finals reclamano un ruolo di primissimo piano anche quando si parla di montepremi e di prize money a disposizioni di Sinner, Alcaraz e degli altri 8 maestri che si daranno battaglia dal 9 al 16 novembre a Torino.
Il montepremi da record
Un torneo da record quello che si appresta a cominciare alla Inalpi Arena di Torino dove con le ATP Finals si chiude di fatto la stagione prima del gran finale con la competizione a squadre della Coppa Davis. E in palio ci sono cifre da record. Il premio a disposizione del vincitore cresce ancora rispetto al 2024, visto che chi alzerà la coppa guadagnerà 5.071.000 di dollari con un incremento complessivo del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari del 2024. A crescere è anche il prize money complessivo che sarà distribuito nel coso dell’evento e quest’anno sarà di 15,5 milioni di dollari.
Quanto guadagnano Sinner, Alcaraz e gli altri
Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul prize money delle ATP Finals:
- Riserva: 155mila dollari
- Premio di partecipazione: 331mila dollari
- Vittoria singola partita Round Robin: 396mila dollari
- Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari
- Vittoria in finale: 2.367.00 dollari
- Vittoria del torneo da imbattuto (cumulativo): 5.071.000
Questo invece il montepremi in palio per il torneo di doppio:
- Riserve: 51.700 dollari
- Partecipazione: 134.200 dollari
- Vittoria singola partita Round Robin: 96.600 dollari
- Vittoria in semifinale: 178.500 dollari
- Vittoria in finale: 356.800
- Vittoria del torneo da imbattuti (cumulativo): 959.300 dollari
ATP Finals: i punti in palio
Le ATP Finals 2025 saranno particolarmente importanti anche perché si decide chi sarà il numero 1 alla fine della stagione. Il favorito a prendersi lo scettro è Carlos Alcaraz che l’anno scorso fu protagonista di un tornei dei maestri sottotono e ha solo 200 punti da difendere. Ma ecco nel dettaglio quando punti ci sono in palio per l’edizione 2025 nel torneo di singolo e di doppio:
- Partita vinta nel nel round-robin 200 punti
- Vittoria in semifinale 400 punti
- Vittoria in finale 500 punti
- Campione imbattuto 1500 punti