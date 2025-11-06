ATP Finals, montepremi da record per Sinner, Alcaraz e gli altri 6 “maestri”: ecco quanti punti ATP ci sono in palio

Dal 9 al 16 novembre a Torino si sfidano i migliori 8 giocatori al mondo: il montepremi in palio è da record e cresce rispetto all’edizione 2024: al vincitore oltre 5 milioni di dollari

Non ancora come uno Slam o come l’ormai famigerato Six Kings Slam, ma ormai le ATP Finals reclamano un ruolo di primissimo piano anche quando si parla di montepremi e di prize money a disposizioni di Sinner, Alcaraz e degli altri 8 maestri che si daranno battaglia dal 9 al 16 novembre a Torino.

Il montepremi da record

Un torneo da record quello che si appresta a cominciare alla Inalpi Arena di Torino dove con le ATP Finals si chiude di fatto la stagione prima del gran finale con la competizione a squadre della Coppa Davis. E in palio ci sono cifre da record. Il premio a disposizione del vincitore cresce ancora rispetto al 2024, visto che chi alzerà la coppa guadagnerà 5.071.000 di dollari con un incremento complessivo del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari del 2024. A crescere è anche il prize money complessivo che sarà distribuito nel coso dell’evento e quest’anno sarà di 15,5 milioni di dollari.

Quanto guadagnano Sinner, Alcaraz e gli altri

Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul prize money delle ATP Finals:

Riserva: 155mila dollari

Premio di partecipazione: 331mila dollari

Vittoria singola partita Round Robin: 396mila dollari

Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari

Vittoria in finale: 2.367.00 dollari

Vittoria del torneo da imbattuto (cumulativo): 5.071.000

Questo invece il montepremi in palio per il torneo di doppio:

Riserve: 51.700 dollari

Partecipazione: 134.200 dollari

Vittoria singola partita Round Robin: 96.600 dollari

Vittoria in semifinale: 178.500 dollari

Vittoria in finale: 356.800

Vittoria del torneo da imbattuti (cumulativo): 959.300 dollari

ATP Finals: i punti in palio

Le ATP Finals 2025 saranno particolarmente importanti anche perché si decide chi sarà il numero 1 alla fine della stagione. Il favorito a prendersi lo scettro è Carlos Alcaraz che l’anno scorso fu protagonista di un tornei dei maestri sottotono e ha solo 200 punti da difendere. Ma ecco nel dettaglio quando punti ci sono in palio per l’edizione 2025 nel torneo di singolo e di doppio:

Partita vinta nel nel round-robin 200 punti

Vittoria in semifinale 400 punti

Vittoria in finale 500 punti

Campione imbattuto 1500 punti

