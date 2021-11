ATP Finals, nemmeno Tsitsipas ce la fa: il greco si ritira

17-11-2021 12:49

Dopo Matteo Berrettini le ATP Finals di Torino perdono un altro protagonista. Si tratta del numero quattro al Mondo, il greco Stefano Tsitsipas che già nel match d’esordio contro Rublev non era apparso al meglio.

Il problema al gomito che l’ha tormentato anche a Parigi non ha lasciato molta scelta al finalista del Roland Garrso 2021. Una beffa per il tennista greco e per l’Italia: proprio alla vigilia delle Finals si diceva che Sinner sarebbe potuto subetrare a Tsitsipas.

Purtroppo poi l’altoatesino ha sì preso parte alla competizione ma sostituendo Matteo Berrettini.

OMNISPORT