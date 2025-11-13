ATP Finals, quando gioca Sinner contro Shelton: orario e dove vedere in chiaro Jannik che sfida il "Bulletto"

Per la prima volta dall'inizio del torneo di Torino il rosso di San Candido di scena al pomeriggio e non in primetime: tutte le info sull'ultimo match del girone.

Ultimo impegno della fase a gironi delle ATP Finals per Jannik Sinner. Il rosso di San Candido affronta Ben Shelton in una sfida che conta poco ai fini della classifica del Bjorn Borg Group, ma che mette in palio punti pesanti per il ranking ATP: 200 per chi vince, 0 per chi perde. Il pubblico di Torino pronto a riservare l’ennesima standing ovation al suo beniamino, che sinora non ha deluso le attese regalando gioia e spettacolo alla platea – sempre numerosissima – dell’Inalpi Arena. Previsto l’ennesimo “tutto esaurito” anche per il terzo e ultimo atto della fase eliminatoria, anche se i giochi – almeno per Sinner e Shelton – sono già fatti.

ATP Finals, Sinner primo e Shelton già eliminato

Vincendo in due soli set i match contro Felix Auger-Aliassime e Sascha Zverev, infatti, Sinner si è assicurato con una giornata d’anticipo il primo posto nel girone. Un traguardo non da poco, visto che Jannik potrà dosare le energie nel terzo e ultimo atto della fase eliminatoria, consapevole anche della possibilità di poter affrontare il secondo classificato dell’altro raggruppamento, il Jimmy Connors Group. Viceversa, il “Bulletto” Shelton è già tagliato fuori dallo sprint qualificazione. Le sconfitte contro Zverev e Auger-Aliassime lo hanno estromesso addirittura già al termine della seconda partita.

I precedenti tra Jannik e Ben: l’azzurro in vantaggio

Sono otto i precedenti tra Sinner e Shelton, che si sono affrontati per la prima volta nel 2023 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai in quello che è, ad oggi, l’unico successo dello statunitense sull’italiano: 2-6 6-3 7-6. Dopo di allora, infatti, sette vittorie consecutive per Sinner, che non ha lasciato scampo al giovane ed esuberante talento americano. Una serie cominciata dal successo al primo turno del torneo di Vienna del 2023 e conclusa con la recente vittoria ai quarti del Masters 1000 di Parigi (6-3 6-3 il finale). Curiosità: i due si sono sempre affrontati sul veloce (cemento o erba), mai sulla terra rossa.

Orari e dove vedere Sinner, Shelton, Zverev e Auger-Aliassime

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valevole per la terza e ultima giornata del gruppo Bjorn Borg delle Nitto ATP Finals 2025 di Torino, è in programma alle 14 di venerdì 14 novembre. Diretta tv in chiaro su Rai 2 con la possibilità di usufruire della diretta streaming attraverso l’app RaiPlay. Diretta anche su Sky, ma riservata ai titolari di abbonamento, con diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Infine, l’opzione NOW con la diretta streaming (sempre riservata agli abbonati). L’altro match del girone tra Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime, decisivo per il secondo posto, è invece in programma alle 20.30 con diretta su Sky e NOW.