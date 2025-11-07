ATP Finals, quando gioca Sinner? Il pasticcio del calendario, tutta "colpa" di Djokovic (e di Musetti)

I dubbi di Nole e la necessità di "aspettare" i risultati del carrarino ad Atene condizionano il calendario: bisogna aspettare per decidere le date degli incontri dei due gironi.

Il sorteggio dei gironi fissato per giovedì alle 12, la collocazione degli otto protagonisti nei due gruppi, l’abbinamento dei vari giocatori con le teste di serie Sinner e Alcaraz. Tutto molto bello, ma quando si sa quando giocano Jannik, Carlos e tutti gli altri partecipanti alle ATP Finals di Torino? Si attendevano note e ufficializzazioni nello stesso pomeriggio-sera di giovedì, invece niente. Il tempo va, passano le ore – come canta Alex Britti – ma alla fine questo calendario non è stato stabilito. A dire il vero non è stata ancora stabilita del tutto l’effettiva griglia dei tennisti in gara. C’è una X che caratterizza Auger-Aliassime e Musetti. Ma in realtà ce n’è un’altra pure per Djokovic.

ATP Finals, l’attesa per il calendario di Sinner

Un bel pasticcio, non c’è che dire. La verità è che prima di stabilire i giorni di gara dei due gironi (il Jimmy Connors che comprende Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur e il Bjorn Borg composto invece da Sinner, Zverev, Shelton e dall’ultimo qualificato) gli organizzatori attendono di capire due cose fondamentali. La prima: Nole ci sarà o meno a Torino? La seconda: ci sarà Musetti o Auger-Aliassime? Le due questioni viaggiano di pari passo e non sono di poco conto. Perché la finale di Atene è in programma nel pomeriggio di sabato. Meno di 24 ore prima l’inizio delle ATP Finals. A Torino non aspetteranno, non possono farlo. Ma si prenderanno comunque tutto il tempo necessario. Attendendo magari l’esito delle semifinali di Atene.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Atene, Djokovic e Musetti: i riflessi sulle ATP Finals

Lo scenario più suggestivo, ma anche quello più problematico, è quello che vede in campo Djokovic e Musetti nella finale dell’ATP 250 greco. Con Nole che scioglie le riserve e dice sì alla sua presenza a Torino. Una vittoria di Lollo su Nole nell’ultimo atto del torneo di Atene spedirebbe entrambi a Torino a un giorno dall’inizio del torneo. Quindi uno dei due dovrebbe necessariamente “fare gli straordinari” e giocare il giorno dopo. A chi toccherebbe, nel caso? Probabilmente a Musetti, che sfiderebbe Sinner nella serata di domenica, come vorrebbero gli organizzatori, la Rai e lo stesso Jannik, che così concluderebbe le sue fatiche nel girone giovedì, potendo godere di un giorno di riposo prima delle semifinali.

Sinner gioca domenica o lunedì? Le combinazioni

Se Djokovic dovesse dare forfait per Torino e Musetti qualificarsi, allora il girone di Sinner sarebbe “spostato” al lunedì e quello di Alcaraz partirebbe domenica, con l’inserimento di Auger-Aliassime al posto di Nole. Una soluzione che piacerebbe poco a Jannik. La possibile quadratura del cerchio sarebbe rappresentata dal “delitto perfetto” ai danni del povero Musetti: Djokovic lo batte in finale ad Atene e poi decide di partecipare alle ATP Finals. A quel punto Sinner debutterebbe domenica sera contro Auger-Aliassime e Djokovic invece lunedì contro Fritz, con un giorno di riposo per il trasferimento dalla Grecia al Piemonte. Tutti contenti. Tranne Musetti, naturalmente.