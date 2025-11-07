ATP Finals, Sinner e Alcaraz litigano per la coppa: ma da Carlos arriva la miglior difesa a Jannik sulla Davis

Sinner e Alcaraz sono pronti a darsi battaglia per il numero 1 alle ATP Finals, come testimonia la lotta di strattoni (letteralmente) per mettere mano sul trofeo di Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono senza dubbio i protagonisti più attesi e più quotati di queste Nitto ATP Finals, dove molti attendono l’ultimo avvincente confronto di questa incredibile stagione per scoprire chi alzerà il titolo e soprattuto chi sarà il numero 1 al mondo di fine anno. A testimonianza della loro voglia di mettere le mani sul titolo anche un simpatico siparietto tra i due che si sono letteralmente litigati il trofeo a suon di strattoni.

Sinner e Alcaraz litigano a strattoni per il trofeo

Dopo una stagione di cui sono stati assoluti protagonisti, Sinner e Alcaraz sono pronti a darsi battaglia per il titolo delle Nitto ATP Finals e, forse soprattutto, per chiudere l’anno al numero 1 del mondo, un traguardo che ovviamente accende ulteriormente la sfida come testimoniato anche dal simpatico siparietto tra i due rivali in occasione della sfilata in centro a Torino prima del media day. Fatti posizionare dai fotografi accanto al trofeo, i due rivali si solo scherzosamente litigati la coppa suon di strattoni, come ad avvisare gli altri che le ATP Finals saranno un discorso tra loro due.

Alcaraz: “Ci giochiamo il n°1, sarà molto interessante”

A proposito della sfida per il numero 1 di fine anno nella conferenza stampa alla viglia delle ATP Finals ha parlato anche Alcaraz, che trarrà certamente una carica in più dalla possibilità di ottenere questo prestigioso traguardo che potrebbe anche raggiungere vincendo tutte le sfide del suo ostico girone: “Questo è un torneo importante, uno dei più prestigiosi e tutti cercano di qualificarcisi ed è questo che lo rende così speciale. Sono motivato e carico per fare bene e giocare un bel tennis per darmi una chance di vincere. Staremo a vedere, ma ci giochiamo il n.1 del mondo e sarà interessante per il pubblico vedere come andrà a finire. Sarà una settimana molto emozionante. Il n.1 di fine stagione è un obiettivo importante per me anche se ad inizio anno non ci pensavo e non ne parlavo molto. Adesso sono motivato a giocare bene e fare del mio meglio per vincere delle partite e qualificarmi, perché vincere qui vorrebbe dire riuscirci e questo mi motiva ed è per questo che sarà una settimana importante“.

Alcaraz difende a spada tratta Sinner sul no alla Coppa Davis

In precedenza Alcaraz aveva anche parlato degli ultimi impegni prima del termine della stagione in un’intervista a Marca, vocalizzandosi anche sulla Coppa Davis che proverà a conquistare con ramaglia della Spagna. A proposito del torneo per nazioni Carlos ha difeso anche a spada tratta la decisione del rivale Sinner di rinunciare alla chiamata di Filippo Volandri: “Il calendario è molto duro e difficile. Ancora di più nel caso di Jannik, visto che raggiunge la fase finale in ogni torneo. Ha già vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni rappresentando il suo Paese, giocando sia in singolare che in doppio. Credo che nessuno abbia dato più sudore e impegno di lui per il proprio Paese. È vero che questo è il primo anno che si tiene in Italia, e la gente voleva vederlo in casa, ma ognuno deve prendere le proprie decisioni, e personalmente capisco la sua”.