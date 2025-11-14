ATP Finals, Sinner in semifinale alle 14.30 e Alcaraz di sera: putiferio in Spagna, è colpa di Milly Carlucci?

L'azzurro sfiderà De Minaur nel pomeriggio, Carlos contro il vincente tra Zverev e Auger-Aliassime alle 20.30: la "scusa" è che il tedesco o il canadese giocano la sera prima.

Con apprezzabile anticipo (una volta tanto!) gli organizzatori delle ATP Finals hanno ufficializzato il calendario delle semifinali del torneo di Torino, atto culminante della stagione 2025 del tennis. Un incontro è già sicuro, quello tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, mentre dell’altro si sa solo un giocatore con certezza: Carlos Alcaraz, che attende il vincitore del “quarto di finale” tra Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il match tra l’azzurro e l’australiano si giocherà alle 14.30, mentre quello tra lo spagnolo e uno tra il tedesco o il canadese è stato collocato alle 20.30, in primetime. Decisioni che hanno sollevato sospetti e scatenato qualche piccola polemica.

ATP Finals, perché Sinner gioca contro De Minaur alle 14.30

La “scusa” per far giocare Sinner di pomeriggio e Alcaraz la sera in semifinale è che in questo modo il vincente tra Zverev e Auger-Aliassime avrà modo di recuperare dalle fatiche del suo incontro, fissato per le 20.30 di venerdì, e sfidare Carlos nelle migliori condizioni possibili di forma. Ma viene da chiedersi: perché il match tra Zverev e il canadese è stato fissato la sera? Perché la serata del venerdì non è stata riservata al match tra Sinner (che aveva sempre giocato alle 20.30 precedentemente) e Shelton, partita per giunta ininfluente ai fini della classifica del gruppo Bjorn Borg? In Spagna sospettano ci sia dell’altro. Un vero e proprio disegno per favorire Sinner.

Polemiche in Spagna: “Vogliono favorire Sinner contro Alcaraz”

Sui social sono spuntati post polemici nei confronti degli organizzatori, di Binaghi, della stessa ATP. Motivo? Secondo i fan di Alcaraz, questo calendario particolare sarebbe stato studiato apposta per mettere Sinner nelle condizioni di affrontare Carlitos in finale con più ore di riposo alle spalle. Finale che è in programma nel pomeriggio di domenica 16 novembre e che Jannik potrebbe giocare più di 24 ore dopo l’ultimo punto contro De Minaur (dando per scontata la vittoria sull’australiano), mentre Alcaraz scenderebbe in campo con meno di 20 ore di “descanso”, dopo aver vinto la sua semifinale.

Il sospetto: la Rai contro la sfida Ballando con le Stelle-Sinner

In Italia pochi pensano a “grandi manovre” per favorire Sinner contro il murciano. Tanti, invece, sospettano maliziosamente che dietro questo “colpo di scena” nel calendario ci sia lo zampino della Rai, che non vorrebbe mettere Jannik Sinner (in onda su Rai 2) contro la sua trasmissione di punta della stagione autunnale, Ballando con le Stelle, fissata proprio per le 20.30 del sabato. Molti ricordano il precedente del 2023, quando Sinner superò Medvedev in semifinale alla sera, sottraendo diversi milioni di spettatori a Milly Carlucci e ai suoi ballerini stellari. L’anno scorso, invece, ci fu contemporaneità, ma durò poco: Sinner ci mise poco più di un’ora per sbrigare la pratica Ruud, non danneggiando troppo Ballando.