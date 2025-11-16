ATP Finals, Sinner esulta come all’Australian Open: ma niente bacio a Laila Hasanovic, Kalinskaya l’eccezione

Esultanza liberatoria per Sinner al termine delle ATP Finals, con Jannik che si accascia a terra in stile Australian Open 2024. Questa volta però niente bacio alla sua compagna, solo un abbraccio a Laila

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Al termine della finale contro Carlos Alcaraz Jannik Sinner ha liberato tutta la sua gioia per il trionfo alle ATP Finals che ha chiuso un 2025 ricco di soddisfazioni, ma anche di momenti molto bui come la squalifica di tre mesi e la sconfitta al Roland Garros, accasciandosi a terra come fece nel 2024 all’Australian Open dopo l’incredibile rimonta su Daniil Medvedev che gli valse il primo titolo dello slam. Subito dopo il successo l’azzurro è poi corso ad abbracciare il proprio angolo, dove era presente anche la sua compagna Laila Hasanovic.

ATP Finals, Sinner si accascia a terra come dopo il primo titolo slam

La stagione 2025 ha regalato a Sinner tante gioie, come il primo successo a Wimbledon, così come tante delusioni come la sospensione di tre mesi e la sconfitta in finale al Roland Garros. Forse anche per questi motivi dopo il successo davanti al proprio pubblico sul rivale Carlos Alcaraz alle ATP Finals che hanno chiuso la sua annata Jannik si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria, accasciandosi a terra esattamente come fece nel 2024 all’Australian Open, quando conquistò il suo primo titolo Slam in seguito all’incredibile rimonta su Medvedev. Un’esultanza che dimostra quanto Sinner ci tenesse a vincere davanti ai propri tifosi, anche per dimostrare che dopo la netta sconfitta allo US Open la rivalità con Alcaraz è tutt’altro che unidirezionale in favore dello spagnolo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Niente bacio a Laila, Kalinskaya si conferma l’eccezione

Assieme a quella di Sinner è esplosa tutta la felicità del suo team, dove era presente anche Laila Hasanovic, che Jannik ha subito raggiunto dopo il successo. Contrariamente a quanto alcuni si potessero aspettare, la coppia non è stata protagonista di alcuna smanceria sugli spalti, con Sinner che ha semplicemente abbracciato calorosamente la propria compagna, dimostrando che il bacio dato alla sua ex Anna Kalinskaya dopo il trionfo allo US Open nel 2024 sia stato un’eccezione per un personaggio che ha sempre affermato di voler tenere la propria vita privata tale e lontana da riflettori e occhi indiscreti.

Laila posa insime al cane e al team di Jannik

Poco dopo i festeggiamenti è arrivato anche il momento di rito delle foto assieme al trofeo e alla propria squadra. A posare insieme a Sinner oltre agli allenatori e agli altri membri del suo team era presente anche la compagna Laila accompagnata dal suo cagnolino, che Jannik ha teneramente cercato di far posare per la fotocamera davanti a tutto il gruppo.