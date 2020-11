Dominic Thiem ha battuto in tre set il numero uno del mondo Novak Djokovic, qualificandosi così per le finali delle Atp Finals 2020, in corso a Londra.

Il tennista austriaco, vincitore degli Us Open, ha piegato Nole dopo una partita tiratissima, decisa con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6. In finale, Thiem affronterà il vincente dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Rafa Nadal, numero due del mondo.

