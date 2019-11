Stefanos Tsitsipas a 21 anni ha conquistato le ATP Finals 2019: il tennista greco, all'esordio nel torneo, ha battuto in finale Dominic Thiem con i parziali di 6-7, 6-2, 7-6 in due ore e 35' di gioco. Nella scorsa stagione aveva vinto le Next Gen a Milano.

Per Tsitsipas, il sesto più giovane a vincere il Master, è il successo più importante della sua breve carriera, che conta altri tre titoli Atp. Succede nell'albo d'oro a Sascha Zverev.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 22:30