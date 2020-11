ATP Finals: Tsitsipas fatica, ma piega Rublev

Servono quasi due ore a Stefanos Tsitsipas per avere la meglio su Andrej Rublev alle ATP Finals di Londra.

Il greco, numero 6 del circuito internazionale e campione uscente del torneo, si impone sul cemento britannico in tre set. Particolarmente intenso l’ultimo, deciso solo al tie-break. Il punteggio finale recita 6-1, 4-6, 7-6 (8-6). Il successo permette a Tsitsipas di agganciare in classifica Rafa Nadal, sconfitto in precedenza da Dominic Thiem. Decisiva per la qualificazione sarà la sfida tra lo stesso maiorchino e Tsitsipas che si terrà giovedì prossimo.

OMNISPORT | 17-11-2020 23:49