Halle, Zverev da 10: batte Collignon e trova la bestia nera Fritz. Shelton ko, ma De Minaur gli fa un regalo enorme

Zverev non si ferma più approda in semifinale all'ATP 500 di Halle, dove affronterà la sua bestia nera Fritz, vincitore su Shelton, il quale avrebbe potuto pagare cara la sconfitta in ottima Wimbledon

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E sono dieci di fila le vittorie di Alexander Zverev, che dopo aver trionfato al Roland Garros si è spinto per il quarto anno consecutivo in semifinale all’ATP 500 di Halle grazie alla vittorie in due set su un ottimo Raphael Collignon. Ora il tedesco dovrà affrontare la sua bestia nera Taylor Fritz, che si è preso la rivincita su Ben Shelton, che se non fosse stata per l’eliminazione di Alex de Minaur dall’ATP 500 del Queen’s avrebbe pagato cara la sconfitta in vista di Wimbledon.

Zverev fatica ma batte Collignon e fa dieci di fila

Continua l’ottimo momento di Zverev, che sull’onda dell’entusiasmo per il primo trionfo slam in carriera al Roland Garros continua a raccogliere vittorie (arrivate a dieci di fila) all’ATP 500 di Halle dove è arrivato in semifinale. Nulla ha potuto infatti Collignon, che nonostante un ottima prestazione non è riuscito ad andare oltre ai due set, arrendendosi entrambe le volte al tie-break, con Sascha che nei momenti chiave ha alzato il proprio livello trionfando per 7-6 7-6 in quasi due ore di gioco.

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Zverev, in semifinale la sfida alla bestia nera Fritz

Ora per Zverev arriva però il difficile. In semifinale infatti Sascha affronterà Fritz, autentica bestia nera del tedesco, che ha perso gli ultimi sei confronti diretti con lo statunitense, due dei quali sull’erba (uno proprio in Germania, ma a Stoccarda). Per tornare in finale ad Halle dove manca dal 2017 Zverev dovrà dunque invertire questa tendenza contro Taylor, approdato in semifinale grazie alla rimonta su Shelton al termine di una partita combattutissima e anch’essa decisa da soli tie-break (6-7 7-6 7-6 il risultato finale).

Shelton subisce la vendetta di Fritz ma sorride grazie a De Minaur

Quella di Fritz è stata una vittoria dal sapore di vendetta dopo che la settimana scorsa Shelton lo aveva battuto in finale all’ATP 250 di Stoccarda. Una vendetta che Ben ha rischiato di pagare parecchio caro uscendo dalle prime quattro teste di serie di Wimbledon. In soccorso di Shelton è però arrivato il suo connazionale Brandon Nakashima, che all’ATP 500 del Queen’s ha sorpreso tutti battendo 7-5 6-3 la testa di serie n°1 De Minaur, che ha così gettato alle ortiche la chance di salire al n°4 ATP, risultato che gli avrebbe garantito un nuovo best ranking e il fatto di essere testa di serie n°4 ai Championships, utile a essere certi di non incontrare Zverev e la sua bestia nera Jannik Sinner prima della semifinale a Londra.