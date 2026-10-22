Cobolli interrompe la striscia di sconfitte consecutive e avvicina la qualificazione alle ATP Finals con il successo a Lione su Wawrinka, arrivato grazie a un break ottenuto nonostante abbia giocato tre punti con la racchetta con le corde rotte

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Ritorno alla vittoria per Flavio Cobolli, che dopo quattro sconfitte consecutive in singolare ha avuto la meglio su Stan Wawrinka all’esordio nell’ATP 250 di Lione, avvicinando così la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Un match durante il quale si è verificato un evento quantomai inusuale, con l’azzurro che in un singolo game ha rotto le corde di ben tre racchette differenti, riuscendo comunque a ottenere il break sullo svizzero.

Cobolli batte Wawrinka e avanza a Lione

Vittoria in scioltezza per Cobolli in quel di Lione, agevolato da un Wawrinka probabilmente stanco dopo la maratona di quasi tre ore contro Martin Landaluce. Dopo un inizio molto equilibrato in cui lo svizzero ha servito alla grande non concedendo alcuna chance al suo avversario, Flavio ha infatti sfruttato al meglio il primo game di Stan con poche prime, trovando un break nel quinto game. Portatosi avanti nel risultato Cobolli gestisce al meglio il proprio turno di battuta e trova un altro break, chiudendo il set sul 6-2. L’incontro prosegue senza grandi problemi per l’azzurro, che nel terzo game del secondo parziale strappa la battuta a Wawrinka, che non riesce a trovare energie per avviare una rimonta e finisce col venire battuto con un netto 6-2 6-4 finale che permette a Cobolli di approdare ai quarti di finale.

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Game assurdo per Cobolli, rompe tre volte le corde ma conquista il break

Proprio in occasione del game del break nel secondo set si è verificato un fatto quanto mai insolito che ha visto Cobolli protagonista. L’azzurro infatti è stato obbligato a cambiare la racchetta in ben tre occasioni durante quel game. Il motivo? Ben tre incordature rotte. La cosa più sorprendente è però forse il fatto che Flavio sia riuscito a vincere ben due dei punti in cui è stato costretto a giocare con le corde rotte, il primo chiudendo uno scambio anche lungo con uno smash, il secondo invece con una bella palla corta su cui Wawrinka, certamente non più scattante come qualche anno fa, ha potuto poco. Un fatto che ha scatenato l’ilarità di spettatori e telecronisti, ma che ha fatto arrabbiare Cobolli, comprensibilmente furioso con gli incordatori del torneo, dato che tutte le racchette si sono rotte al primo scambio dopo essere state cambiate.

Cobolli chiude la crisi e avvicina le ATP Finals

Questa vittoria permette a Cobolli di interrompere la crisi che non lo vedeva vincere un match in singolare dal successo al secondo turno dello US Open contro Tristan Schoolkate dello scorso 3 settembre, ma, soprattutto, a mettere un altro importante tassello verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino, dove vista l’assenza di Jannik Sinner potrebbe essere l’unico azzurro presente in singolare. Flavio si trova attualmente al quinto posto della Race to Torino con 710 punti di margine su Alex de Minaur, attualmente il primo degli esclusi. Un vantaggio abbastanza rassicurante (contando anche che dovrebbe venire superato ben cinque giocatori) per Cobolli, che però preferirebbe chiudere al più presto il discorso qualificazione anche per giocare più rilassato i prossimi eventi e risparmiare qualche energia mentale.