Berrettini esordio ok a Cincinnati: Martello avanti in rimonta, ma che fatica con Droguet. Ora sotto con Lehecka

Berrettini soffre all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati, ma rimonta il qualificato Droguet e conquista il pass per i 32esimi di finale, dove lo attende la sfida con Lehecka

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Esordio vincente per Matteo Berrettini in quel di Cincinnati. Al settimo Masters 1000 dell’anno, il classe 1996 romano fatica più del dovuto contro il francese qualificato Titouan Droguet e si regala i trentaduesimi di finale, che lo vedranno sfidare Jiri Lehecka, numero 14 del ranking Atp.

Martello diesel a Cincinnati

Partenza diesel per Mattero Berrettini sul cemento del Lindner Family Tennis Center, che lo ha visto esordire contro Titouan Droguet. Vittoria in rimonta in quasi due ore di scambi per il numero 42 Atp, che nel primo set cede il passo al francese ampiamente fuori dalla Top 100 Atp (è n. 111 al mondo). Fatale l’ottavo gioco, con i due errori di Martello che permettono a Droguet – perfetto al servizio – di chiudere sul 6-3 il primo scambio, con tanto di ace finale.

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Dominio e sofferenza

Avvio non semplice nemmeno nel secondo set per Matteo, che va avanti e si fa riprendere nel secondo game, prima di andare a prendere il giusto ritmo e imporre il perentorio 6-1. Nel terzo set, Droguet torna a macinare tennis e a ribattere colpo su colpo. Decisivo il punto fenomenale di Berrettini che vale il 4-3.

Berrettini trova Lehecka, in campo anche Sonego

Nell’ottavo game, il francese ringrazia i tre errori consecutivi dell’azzurro e riprende un 40-0, Matteo non si demoralizza e dopo una serie infinita di scambi si porta sul 5-3. Che diventa 5-4 al nono game. La rimonta di Droguet però non si concretizza e Berrettini chiude i conti tornando a vincere in Ohio dopo cinque anni. Un successo che vale l’accesso ai 32esimi che lo vedrà sfidare per la prima volta in carrirera il ceco Jiri Lehecka. In serata, in campo Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il cinese, Juncheng Shang, contro il quale l’azzurro ha da vendicare il ko agli ottavi ad Hong Kong. Chi vince sfida Francese Tiafoe.