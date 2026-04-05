Atp Montecarlo, Sinner parte bene: successo in doppio con Bergs, battuti in due set Machac e Ruud

L'azzurro debutta nel torneo monegasco con una vittoria, in attesa di conoscere l'avversario nel secondo turno di singolare in programma domani

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Reduce dal “Sunshine Double”, con le vittorie a Indian Wells e Miami, ha completato il “Sunshine Double” senza perdere un set (record), Jannik Sinner è partito col piede giusto nell’Atp di Montecarlo, dove andr alla ricerca del suo primo trofeo Masters 1000 sulla terra battuta. L’altoatesino si è imposto in doppio con il belga Zizou Bergs superando in due set la coppia composta da Tomas Machac e Casper Ruud.

Sinner cerca risposte

“Su questa superficie avremo altre risposte – aveva detto Jannik -. Questa è una superficie diversa: sappiamo tutti che è più impegnativa fisicamente. L’anno scorso ho giocato un buon tennis su questa superficie, quindi vediamo cosa succederà quest’anno. Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun ‘1000’ sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte. Non posso prevedere il futuro, ma sarebbe bello vincere qui…. È un torneo che amo giocare e sono felice di esserci”.

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Il debutto con Bergs

Sinner in doppio ha vinto un titolo nel 2021 (ma sul cemento, in coppia con Reilly Opelka ad Atlanta) e in passato in questa specialità a Montecarlo aveva vinto solo un match nel 2023, in coppia con Diego Schwartzman. Al debutto assoluto con Bergs l’azzurro si è imposto su Tomas Machac e Casper Ruud per 6-4 7-5 ed aspetta di conoscere i prossimi rivali che usciranno dalla sfida tra Andreozzi/Guinard (n.8 del seeding) ed i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos. Il tabellone di Sinner e Bergs prevede nell’eventuale sfida dei quarti il rischio di ritrovarsi di fronte a Granollers e Zeballos, prime teste di serie del torneo.

Un solo break nel primo set

Servizio solido da ambo le parti nel primo set, decisivo l’unico break, quello subito da Machac nel terzo gioco. Nel secondo parziale si capovolgono le statistiche e per cinque volte i giocatori non riescono a difendere il turno di battuta. Sul 5-5 Sinner e Bergs piazzano un break a 0 con Jannik che poi chiude i giochi senza difficoltà. Sinner ora aspetta di conoscere l’avversario per il debutto in singolare, dove è qualificato di diritto al secondo turno.