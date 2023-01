ATP, nessun provvedimento a carico si Zverev sul caso Sharypova

L'ex compagna lo aveva accusato di violenze fisiche

31-01-2023 13:30

Dopo mesi di indagini si ha un responso sul caso Alexander Zverev – Olya Sharypova. L’ex fidanzata aveva avanzato delle accuse a carico del tennista tedesco, accusandolo di violenze domestiche.

Oggi, 31 gennaio, l’ATP, dopo un anno di indagini, ha fatto sapere che non ci sarà alcun provvedimento per mancanze di prove.

Massimo Calvelli, CEO dell’ATP, ha detto: “La serietà e complessità di queste accuse hanno richiesto un’investigazione completa, così come l’intervento di investigatori specializzati. Questo processo ci ha mostrato la necessità di essere ancora più pronti e preparati per queste circostanze. Ci aspetta ancora un lavoro molto importante in futuro”.