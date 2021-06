ATP Queen’s, esordio positivo per Berrettini

Matteo Berrettini archivia positivamente il debutto sull’erba nel torneo del Queen’s. La testa di serie numero uno del tabellone ha infatti superato lo scoglio del primo turno imponendosi con un doppio 7-6 nel derby azzurro che lo vedeva opposto a Stefano Travaglia.

Con un break per parte in entrambi i parziali, a decidere la contesa sono stati il maggior cinismo e la grande freddezza del romano nei due tiebreak di fine set: nel primo Berrettini ha avuto la meglio vincendo tre fondamentali punti consecutivi per chiudere 7-5, nel secondo invece l’allievo Vincenzo Santopadre si è dimostrato perfetto al servizio strappando il definitivo 7-4 grazie a due mini-break.

Al secondo turno ora, il numero uno d’Italia affronterà il vincente del match tra Andy Murray e Benoit Paire.

OMNISPORT | 15-06-2021 15:25