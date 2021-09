ATP Sofia, Jannik Sinner: "Sono qui per riconfermarmi"

“Quando vinci il primo torneo è sempre speciale e per me tornare qui ha questi connotati. E’ fantastico se penso a quello che ho provato nel 2020. In questa stagione le sensazioni sono diverse, visto che ho affrontato un percorso molto lungo prima di arrivare a questo punto. Sono qui per difendere quanto ho conquistato l’anno passato”. Così Jannik Sinner alla vigilia dell’esordio sul cemento indoor di Sofia, dove è campione in carica, avendo vinto l’anno scorso il suo primo torneo nel circuito maggiore ATP, e testa di serie numero 1, domanl al secondo turno, dopo aver usufruito di un bye al primo, il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria affronterà il bielorusso Egor Gerasimov.

OMNISPORT | 29-09-2021 18:42