Atp Vienna, Berrettini parte bene: Popyrin domato

25-10-2021 23:29

Matteo Berrettini è partito con il piede giusto all’Atp 250 di Vienna: il tennista romano ha piegato in due set l’australiano Alexei Popyrin, numero 77 del mondo, e si è qualificato al secondo turno del torneo austriaco.

Il tennista azzurro, numero 7 del mondo e fresco di convocazione in Coppa Davis, si è imposto con i parziali di 7-6, 6-3, regolando un avversario da non sottovalutare: Popyrin si è infatti dimostrato molto solido al servizio, ed ha dato filo da torcere al nostro per tutto il primo set, vinto solo al tie break per 7-3 dal romano.

Nel secondo set Berrettini, letale al servizio, ha fatto sentire la sua maggior classe, e al sesto game ha accelerato ottenendo il break decisivo con cui ha chiuso la partita. L’azzurro se la vedrà ora con l georgiano Basilashvili, che ha eliminato Carreno Busta.

OMNISPORT