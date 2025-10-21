ATP Vienna, Musetti si prepara per Tsitsipas poi straccia il figlioccio di Djokovic Medjedovic: Finals più vicine

Il cambio di avversario all'ultimo minuto non destabilizza Musetti, che si sbarazza agevolmente di Medjedovic all'esordio dell'ATP 500 di Vienna e avvicina così le ATP Finals

Ottimo esordio all’ATP 500 di Vienna per Lorenzo Musetti, che si è sbarazzato nettamente della nuova speranza del tennis serbo, finanziato direttamente da Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, che ha sostituito all’ultimo Stefanos Tsitsipas ritiratosi per un problema alla schiena, con il risultato di 6-4 6-3 in meno di un’ora e mezza. Una vittoria che da fiducia per il prosieguo del torneo e che avvicina ancora di più l’azzurro al traguardo ATP Finals.

Teoricamente a Vienna sarebbe dovuto andare in scena l’affascinante sfida tutta rovesci a una mano tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. All’ultimo però il greco ha dovuto dare forfait per un nuovo problema alla schiena – che da tempo lo limita -, testimoniando quello che già in occasione del Six Kings Slam era sembrato evidente, ovvero che il tre volte vincitore del Masters 1000 di Montecarlo non fosse al top fisicamente nell’ultimo periodo. Al suo posto è entrato dunque in tabellone Hamad Medjedovic, ripescato dopo essere stato eliminato all’ultimo turno di qualificazioni da Jacob Fearnley.

Che esordio a Vienna per Musetti, Medjedovic travolto

Il cambio di avversario avvenuto all’ultimo non ha però destabilizzato Musetti, che si è sbarazzato senza faticare troppo di Medjedovic. L’unico momento di difficoltà per Lorenzo arriva a inizio match, quando nel primo game cede immediatamente la battuta anche per colpa di un sanguinoso doppio fallo. L’azzurro trova però l’immediata reazione e si riporta in parità, per poi controllare il match senza mai rischiare al servizio, trovando sia nel primo che nel secondo tempo un break in extremis che gli hanno permesso di chiudere l’incontro con il risultato di 6-4 6-3 e volare al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna dove affronterà Tomas Martin Etcheverry.

ATP Finals più vicine per Musetti

Con questa bella vittoria Musetti pone un altro mattoncino per la sua qualificazione alle ATP Finals. L’azzurro ha infatti momentaneamente guadagnato 40 punti sull’inseguitore Felix Auger-Aliassime (che però deve ancora scendere in campo a Basilea). Il tennis espresso lascia inoltre sperare che Lorenzo possa fare strada a Vienna, impedendo così al canadese di poterlo superare anche in caso di titolo in Svizzera, dove già trionfo nel 2022 e nel 2023.