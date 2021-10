31-10-2021 17:21

Diciottesimo successo in carriera nel circuito maggiore e quinta del 2021 per Alexander “Sascha” Zverev. Il tedesco, numero 4 del mondo, ha vinto l’ATP 500 sul cemento indoor di Vienna battendo in finale col punteggio di 7-5 6-4 in poco più di un’ora e mezza lo statunitense Frances Tiafoe, numero 49 e autore di una clamorosa rimonta ieri in semifinale contro Jannik Sinner.

OMNISPORT