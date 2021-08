ATP Washington, Jannik Sinner in finale

Quarta finale in carriera nel circuito maggiore ATP per Jannik Sinner. Sul cemento di Washington l’altoatesino, numero 24 del mondo, che tra otto giorni compirà 21 anni, ha battuto col punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e mezza di gioco lo statunitense Jensen Brooksby, numero 130.

Sinner non ha mai perso il servizio, vincendo il tie-break del primo set per 7-2 e poi nel secondo l’ha strappato due volte al suo avversario, ora nell’atto decisivo affronterà un altro statunitense, Mackenzie McDonald, che ha sconfitto per 6-4 3-6 7-5 il giapponese Kei Nishikori nella seconda semifinale.

