Atp Washington, Nadal eliminato da Harris e fuori dalla Top-3

Il maiorchino di Manacor saluta l’Atp 500 di Washington sconfitto 6-4 1-6 6-4 in un match durato poco più di due ore contro il sudafricano Lloyd Harris. Per colpa di questo inatteso KO, frutto anche delle fatiche fisiche seguite al match contro Jack Sock, Nadal perde ufficialmente il terzo posto nella classifica ATP a discapito del greco Stefanos Tsitsipas.

Non è la prima grande defezione nel corso di questi tornei, ma la sensazione diffusa è che la mente di Nadal sia concentrata verso appuntamento più rilevanti, come per esempio il prossimo US Open e il tour nordamericano. La buona notizia, almeno, è la sensazione che le condizioni del piede di Rafa siano in condizioni migliori rispetto alla partita precedente.

OMNISPORT | 06-08-2021 08:15