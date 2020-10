Attento Milan, per Bakayoko la concorrenza è in serie A

Dopo Sandro Tonali, il Milan pensa ancora di completare il proprio centrocampo con un giocatore fisico e da tempo ha individuato in Tièmouè Bakayoko l’elemento perfetto da fornire a Stefano Pioli. Secondo Nicolò Schira, però, il centrocampista francese interessa anche a un altro club di serie A, che presto potrebbe muoversi per soffiare il centrocampista al Milan.

Bakayoko conteso da Milan e Napoli

“Tièmouè Bakayoko continua ad aspettare il Milan – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter -: intanto non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese, che resta in uscita dal Chelsea. Ultimo club a chiedere informazioni all’entourage del francese (dopo Crystal Palace, PSG, Galatasaray e Betis) è stato il Napoli”.

Come Maldini, anche il d.s. azzurro Giuntoli è infatti alla ricerca di un centrocampista di forza, da inserire nelle rotazioni di Rino Gattuso. E Bakayoko potrebbe essere davvero una buona idea per il Napoli: ha fisico, tecnica sufficiente per duettare con Zielinski e Fabian Ruiz e esperienza in serie A.

I commenti dei tifosi rossoneri e azzurri

I tifosi di Milan e Napoli, però, dubitano che il francese possa finire a Napoli: quando Gattuso era al Milan, infatti, Bakayoko non ebbe un rapporto troppo sereno con il suo allenatore. “Gattuso e Bakayoko insieme ancora? Non ci credo”, commenta tra i follower Xai. “Vuole il Napoli per ammazzarsi di nuovo con Gattuso?”, domanda Francesco, alludendo a una dura lite ai tempi del Milan.

“Eh si con Gattuso andava d’accordo”, ironizza Mauro. Il rossonero Peppe, invece, crede che alla fine Bakayoko sceglierà il Milan: “Dopo l’Europa League dai l’annuncio Nicolò, prima dobbiamo passare il turno. È tutto fatto anche con il Chelsea”. Il napoletano Alessio è ottimista: “Alla fine si farà secondo me, Bakayoko verrà al Napoli”.

SPORTEVAI | 01-10-2020 12:05