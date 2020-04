Attività motoria, allenamenti e calcio: che cambia dal 4 maggio

Con la consueta, ormai, conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le linee guida contenute nel nuovo DPCM che modificherà l’attuale normativa per quel che concerne le misure di contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio italiano. Si tratta, in altri termini, di quella che viene definita Fase 2 con norme che entreranno in vigore il 4 maggio e saranno in vigore fino alla mezzanotte del 17 maggio. Come spiegato dallo stesso Conte, che ha richiamato al senso di responsabilità di buon senso dei cittadini, l’esecutivo si riserva la facoltà di intervenire con nuove misure restrittive (in accordo con le Regioni) qualora la curva dei contagi dovesse tornare a salire o vi fossero segnali preoccupanti in circoscritte aree.

Che cosa cambia per le attività motorie dal 4 maggio?

Per quanto riguarda le attività motorie e gli allenamenti cambia molto. L’attività motoria è consentita? Fermo restando il divieto a svolgere “attività ludica o ricreativa all’aperto”, ma ci sono delle novità per quanto riguarda l’attività sportiva o motoria. Sarà infatti consentito svolgere individualmente “attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Cosa significa? Via libera allo jogging con il rispetto della distanza di sicurezza e ok anche ad altre forme di attività sportiva individuali con almeno due metri di distanza. Non è ancora chiarissimo se nel concetto di “attività motoria” possano rientrare le passeggiate: sul punto, si attendono le precisazioni del governo. Restano chiuse, ovviamente, palestre, piscine, campi da tennis e altri luoghi per svolgere attività sportiva.

Riapertura con distanze, a porte chiuse e senza assembramenti, per quanto riguarda le sessioni di allenamento di “atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”.

Conte, in conferenza stampa, annunciato la ripresa degli allenamenti: “Dal 4 maggio sarà possibile fare sport all’aperto, nei parchi, però rispettando la distanza di almeno 2 metri. Gli atleti di discipline individuali potranno allenarsi anche nei centri sportivi, ma anche qui vale la regola essenziale della distanza di sicurezza”.

Il calcio: le parole del ministro Spadafora

“I negozi riapriranno il 18 maggio, così come gli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio e altri sport. Sulla ripresa del campionato proseguirà il tavolo col ministro Spadafora nei prossimi giorni, siamo tutti tifosi ma dobbiamo tutelare in maniera scrupolosa la salute dei nostri beniamini. Nulla è stato ancora deciso, lavoreremo ad un percorso e vedremo se ci sono le condizioni per riprendere il campionato di calcio”, ha aggiunto il presidente. Una nota molto importante, su cui è intervenuto subito in serata a Che tempo che fa il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha asserito un principio fondamentale: il campionato ripartirà ma in massima sicurezza. “Prima si parte con gli sport individuali, e l’attività motoria, per quelli di squadra come il calcio bisognerà aspettare. Il 18 maggio? Vedremo. Vogliamo ripartire in sicurezza, non c’è da parte nostra incapacità di decidere e tanto meno l’idea di penalizzare il calcio. Puntiamo ad una ripresa graduale”. “Per la ripresa degli allenamenti del calcio, servono protocolli di sicurezza rigidi. Quello presentato dalla Figc non è ancora sufficiente, non è stato validato ieri sera dal Comitato tecnico scientifico, servono approfondimenti necessari che andranno fatti in questi giorni e solo dopo potremo decidere”, ha aggiunto il ministro.

La ripresa della Serie A : Gravina e il protocollo da rivedere

“Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo”, ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina sulla prospettiva di ripartenza anche del calcio. “Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A” ha aggiunto. Più nel merito, il numero uno della FIGC ha chiesto un confronto con il Comitato Tecnico Scientifico: La Federcalcio ha chiesto di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella gestione dell’emergenza Covid-19. “La nostra Commissione medico scientifica – osserva il presidente federale Gabriele Gravina – ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Cts, del Coni e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto”. – “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta.

Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”- la dichiarazione del n.1 della Figc, che il punto della situazione sul percorso intrapreso dalla Federazione per consentire la ripartenza, in tempi ragionevoli, “di un settore molto importante per il Paese, sia sotto il piano sportivo che dal punto di vista produttivo e occupazionale”.

