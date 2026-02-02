Audero rompe il silenzio dopo Cremonese-Inter: “Poteva andare peggio”. Lo sfogo della compagna e una “pagella” fa discutere

Il portiere ha usato i canali social del club lombardo per informare i tifosi delle sue condizioni di salute: “Sto bene e mi sento più sollevato”. Ma la compagna Federica Boccardo si lancia all’attacco

Prima la grande paura e ora il sollievo. Emil Audero è stato la vittima di un episodio di violenza nel corso del match tra Cremonese e Inter, che ha riportato al centro della discussione la sicurezza negli stadi a cominciare dagli stessi protagonisti in campo. Ma ora il portiere rassicura tutti con un messaggio che prova anche a stemperare le polemiche delle ultime ore.

Il messaggio di Audero

Una vicenda molto triste per il calcio italiano. Emil Audero ha rischiato tantissimo quando è stato vittima di un petardo lanciato da un tifoso dell’Inter nel corso della gara contro la Cremonese. Ora è lo stesso estremo difensore a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute con un video pubblicato sulle pagine ufficiali del club lombardo. “Questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi come stavo. Sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all’orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto oggi mi sono svegliato molto bene e un po’ più sollevato. Ho rivisto le immagini e poteva andare peggio. Sono contento che sia andata così. Purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro diminuiscano”.

Lo sfogo della compagna

Emil Audero cerca di spegnere il fuoco delle polemiche dopo quanto successo ieri. Le immagini arrivate da Cremona però hanno creato preoccupazione e sgomento. E sui social è arrivato anche il duro sfogo della compagna Federica Boccardo che ha espresso tutta la sua indignazione per l’accaduto: “Episodi simili mi confermano quanto sia profonda l’ignoranza umana. Questo vuole dire essere “tifosi”? Che vergogna”.

La pagella che fa discutere

Il petardo che ha messo a rischio Emil Audero è diventato immediatamente argomento di discussioni e anche di liti sui social. In tanti chiedono una punizione esemplare per il tifoso che si è reso protagonista del gesto ma anche nei confronti dell’Inter (c’è chi invoca il 3-0 a tavolino). E a far discutere è anche la pagella redatta dalla Gazzetta dello Sport nel commentare il comportamento del portiere a cui viene dato un 7 con questa motivazione: “Male sul gol di Zielinski, ma premiamo la serietà professionale: non specula sulla “petardata”, si rialza e continua come se niente fosse successo”.

Anche dalla Cremonese è arrivato un messaggio distensivo in cui si elogia il portiere per il comportamento tenuto in campo: “Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport”.