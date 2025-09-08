Augsburger e Di Nenno si prendono Madrid con una autentica impresa, Claudia Fernandez e Bea Gonzalez si godono il successo

Riprende la stagione del padel e i primi interessanti risultati arrivano dalla Spagna, sia sul versante maschile sia nell'ambito femminile

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Successo straordinario al Madrid P1 che vede il trionfo di Martin Di Nenno e Leo Augsburger, reduci dalle grandi vittorie degli scorsi giorni contro Chingotto/Galan e Lebron/Stupaczuk. Una coppia quasi inedita e già vincente all’interno di una Movistar Arena ricca di appassionati, la coppia argentina si è imposta in rimonta per 4-6 6-3 6-4, al termine di una sfida spettacolare contro la coppia d’oro del padel maschile, Tapia/Coello. Per le ragazze, le giovani Claudia Fernandez e Bea Gonzalez sono riuscite a superare un’altra coppia di protagoniste, Gemma Triay/Delfi Brea.

Madrid, vittoria Di Nenno/Augsburger

Tapia e Coello hanno dominato il gioco e si sono portati avanti di un set grazie a un break conquistato nel nono game a cui ha fatto seguito un facile turno di servizio tenuto a zero. Tutto come previsto, se non fosse per la reazione di Di Nenno e Augsburger, riuscendo a ribaltare l’andamneto del match e a imprimere una svolta a quella finale che sembrava scritta. Punteggio conclusivo di 4-6 6-3 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Faccio fatica a trovare le parole – ha detto l’MVP della finale Augsburger dopo il magico trionfo –. Non dimenticherò mai questa settimana. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuti, ma grazie a Martin che oltre a essere un compagno è anche un amico, un motivatore”. Entusiasta anche di Di Nenno, visibilmente commosso: “Abbiamo lavorato di squadra per raggiungere questo obiettivo, non abbiamo mai smesso di sognare. Desideravamo questo titolo”.

Appuntamento a Parigi

Con questo trionfo, il primo in carriera nel circuito Premier Padel per Augsburger e il quarto per Di Nenno (ma il primo in stagione), i due argentini hanno confermato di poter funzionare alla grande insieme, e ora possono guardare con grande fiducia verso il futuro. La prossima fermata sarà ovviamente la prossima settimana al Paris Major, dove i due dovranno cercare di ripetere le prestazioni di Madrid.

Trionfo Claudia Fernandez e Bea Gonzalez

Vincono tra le donne Claudia Fernandez e Bea Gonzalez riuscite nell’impresa di battere Gemma Triay/Delfi Brea per 3-6 6-1 6-4, al termine di uno scontro più che una finale che ha premiato le prime. “Sono felicissima per la prestazione odierna. Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma siamo state brave a rimanere attaccate al match e trovare le forze per rimontare”, ha detto Bea Gonzalez.

“Sono felicissima per la prestazione odierna – ha affermato Gonzalez dopo la vittoria -. Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma ma siamo state brave a rimanere attaccate al match e trovare le forze per rimontare”, ha aggiunto Claudia Fernandez pronta anche lei con la socia per Parigi.