Auguri De Laurentiis dividono il web: Dacci la gioia più bella

Quando i social non esistevano, i messaggi di auguri per l’anno nuovo arrivavano via fax o via radio-tv, ora che si comunica soprattutto su twitter e l’interattività è diventata la regola, ecco che le reazioni ad annunci o riflessioni si scatenano anche in occasione di auguri e festività.

GLI AUGURI – Con un post su twitter De Laurentiis ha voluto fare i suoi personali auguri ai napoletani ma si è attirato anche tante critiche.

IL TWEET – ll presidente del Napoli scrive: “Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà. “Cari auguri a Rino Gattuso, a tutto lo staff tecnico e medico del Napoli, ai calciatori, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutte le loro famiglie e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente. Tanti auguri e Forza Napoli Sempre”.

LE REAZIONI – Oltre 400 i commenti dei follower e se la maggioranza dei tifosi si prende gli auguri e ringrazia, non sono pochi i “ribelli” che attaccano Adl.

IL REGALO – Tanti messaggi sono a senso unico: “Vendi e levati dalle scatole” o anche: “Facci la grazia, vattene via nel 2020. Vendi e vattene”, oppure: “Sarà un fantastico 2020 se te ne vai.. Vattene a Bari..” e infine: “Quando andrai via sarà un buon anno per tutti noi tifosi”.

MERCATO – C’è chi fa la sua richiesta: “Presidè mi raccomando il mercato di gennaio!” o anche: “Per il nuovo anno parli di meno e faccia di più”, oppure: “L’unico rinforzo sarà l’insalata mi sa”.

LA SPERANZA – Sognando un anno migliore, ognuno esprime il desiderio a modo suo: “Possibile che ti accontenti di arrivare tra le prime 4 ? Non ti brucia veder vincere altri ? Speriamo che in questo 2020 ti ribolla un po’ di orgoglio dentro” o anche: “è la parola “successo” che dovrebbe imparare ad evitare, caro Presidente, la finisca di prendere in giro il Tifoso Napoletano.. Buon 2020!”.

GIMONDI – Auguri speciali arrivano da un tifoso: “Grazie presidente, a te auguro che dopo tanti anni alla Gimondi possa fare qualche anno alla Merckx” e infine: “Grazie Presidente Augurissimi, riprenda il mercato in mano che con 100 milioni avrebbe fatto meglio dell’llustre Ancelotti”.

SPORTEVAI | 01-01-2020 11:23