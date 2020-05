Aulas: "La Juve ci massacrerà in agosto"

Il presidente del Lione Jean Michel Aulas in un'intervista a RTL Foot ha di nuovo aspramente criticato la decisione della Federazione francese di terminare definitivamente il campionato. Secondo le intenzioni della Uefa, le competizioni europee riprenderanno ad agosto, al termine dei vari tornei nazionali: "La partita di Champions contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse".

Aulas teme una disparità di condizione tra chi riprenderà i campionati e chi invece resterà fermo: "Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo".

