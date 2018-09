Aumento di divorzi per colpa di Fortnite Battle Royale: i numeri

Abbiamo più volte parlato della grande forza di Fortnite, la battle royale più celebre del mondo dei videogames, che sta riuscendo a raccogliere un pubblico di tutte le età. E proprio qui sta il problema: sembra infatti che la Battle Royale di Epic Games abbia un’incidenza negativa sulla vita di coppia. Sembra infatti che siano avvenuti molti divorzi proprio per colpa di Fortnite.

Divorzi per colpa di Fortnite: il 5% è dovuto al gioco di Epic Games

Sembra strano, ma è proprio così. A riportarlo ufficialmente è il sito web britannico divorce-online.co.uk e da PcGamesN.com, che rivelano che il 5% dei divorzi avvenuti in Inghilterra e Galles nel 2018 siano in qualche correlati ad una forte dipendenza da videogiochi online. Inutile dire che buona parte della colpa vada a ricadere proprio sul titolo sparatutto, che quest’anno ha visto incrementare esponenzialmente la sua diffusione.

Stiamo parlando di numeri davvero enormi che, se confermati su scala nazionale, arriverebbe a ben 4.000 divorzi che hanno in qualche modo correlazione con il gaming. Ovviamente Fortnite non è certamente l’unico colpevole di tutto questo, basti pensare a giochi come League of Legends o World of Warcraft, ma per via del suo enorme impatto è il solo ad essere citato nel comunicato stampa di Divorce Online.

Chissà come la prenderanno quelli di Epic Games: se cercheranno di smentire questi dati o, con la consueta ironia, dedicheranno qualche evento, arma o personaggio a questa bizzarra statistica.

HF4 | 17-09-2018 09:30