Aurelio Andreazzoli cambia filosofia

Dopo il debutto vittorioso contro il Cagliari, l’Empoli ha rallentato il passo: appena un punto e un gol segnato, in pieno recupero contro il Genoa, il bottino nelle tre partite successive. L’ultima, quella contro la Lazio, ha segnato il primo ko interno in campionato da un anno. Del resto che i numeri da capogiro della scorsa Serie B andassero dimenticati era chiaro, ma al termine del ko contro i biancocelesti Aurelio Andreazzoli non abbassa la testa, soddisfatto del gioco e della personalità messe in mostra dalla squadra: "Ci prendiamo i complimenti che ci fanno piacere, ma abbiamo fallito troppe occasioni. Dove dobbiamo crescere? Ci manca la conclusione, non riusciamo a raccogliere per quanto seminiamo” ha dichiarato l'ex allenatore della Roma a 'Sky Sport'.

Insomma, le buone prestazioni rischiano di non bastare al piano superiore…: “A me interessa che la squadra giochi bene, ma vorrei anche che i ragazzi siano gratificati, altrimenti rischia di scemare anche l’entusiasmo su cui ci poggiamo molto”.

La classifica comunque ancora non spaventa, anche se Andreazzoli non guarda le illustri compagne di viaggio…: “Noi a pari punti con l’Inter di Spalletti? Io so che sono appaiato al Parma e sono molto vicino a quelle che stanno dietro di me. Mi dispiace per l’Inter, ma sicuramente non è una squadra che guardo in questo momento”.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 21:30