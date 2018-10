Aurelio Andreazzoli si astiene sull'arbitraggio

Ancora applausi, ma ancora zero punti. L’Empoli fa spaventare la Juventus, ma alla fine deve arrendersi alla magia di Cristiano Ronaldo.

Non era però certo questa la partita dalla quale dipendeva la salvezza degli azzurri, così mister Andreazzoli, commentando la partita ai microfoni di 'Sky Sport', promuove e incoraggia i suoi giovani ragazzi: C'è delusione perché dopo tanto sacrificio un premio i ragazzi lo meriterebbero. Prendiamo tanti complimenti, però siamo ancora terzultimi a 6 punti. Purtroppo non ci sono i punti virtuali”.

Oggi più che mai bruciano i due punti non raccolti a Frosinone: “Oggi è stata una gara diversa rispetto a quella di Frosinone, non potevamo attaccarli troppo alti se no rischiavamo di uscire dalla partita. Ai ragazzi piace proporre, però dobbiamo salvarci e trovare equilibrio. Ill tempo ci aiuterà a migliorare. Facciamo tante cose buone, finiamo spesso in crescendo, abbiamo buone basi. Miglioreremo".

Nessuna polemica sul rigore del momentaneo pareggio: “Non commento il rigore né l'operato dell'arbitro, non lo faccio mai tanto meno lo farò oggi. Cercano di fare il massimo come noi, a volte riesce a volte no come d'altro canto a noi, non è giusto insistere".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 21:00