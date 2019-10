Auriemma che riconosce errori pro-Napoli fa impazzire il web

Raffaele Auriemma che parla di rigori inventati concessi al Napoli? Possibile? Eppure è vero: è accaduto nel corso della sua trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete” su Radio Marte dove, in polemica con un ascoltatore che si lamentava dei vantaggi arbitrali alla Juve, ha alzato i toni per dire: “Sapete perchè mi arrabbio? Devo dire una cosa che non è a favore del Napoli ma del rigore dato a Mertens a Firenze non parlate mai eh? Quello non era rigore, ce l’hanno regalato, se uno vuole essere credibile deve dire questo e quello”.

IL VIDEO – Uno sfogo che è piaciuto molto a Massimo Zampini, il giornalista di Juventibus con cui spesso Auriemma entra in “conflitto” a Tiki-Taka la domenica sera su Italia1. Zampini sul suo profilo ha postato il video che riproduce la “confessione” del collega napoletano.

IL TWEET – Il cronista di fede bianconera su twitter ha aggiunto: “Se siamo tutti d’accordo, domenica sera a Tiki-Taka approfondirei questa appassionata denuncia del mio amico Auriemma sul doppiopesismo sugli errori arbitrali (veri e presunti). Finalmente uniti per una battaglia di civiltà. :)..”.

LE REAZIONI – Sono improntate all’ironia e all’incredulità le reazioni del popolo juventino: “Fulminato sulla via di Soccavo” o anche: “Io non lo credo…. È tutta una sceneggiata e tanta ironia….. E i napoletani a sceneggiata sono i numeri 1. Si vede chiaramente che è ironico dai…..”.

MEA CULPA – I fan bianconeri si scatenano: “Se continuasse così potrebbe diventare juventino” o anche: “Povero Auriemma,non c’è la fa più nemmeno lui… A forza di dirglielo in trasmissione alla fine s’è convinto…”, oppure: “Dopo Pistocchi anche Auriemma… se facessero “mea culpa” anche Varriale e il direttore danzante… non ci sarebbe più storia”.

LA TRAPPOLA – C’è chi sente puzza di inganno: “Occhio che questo ti tira la trappola…. ammetterà un episodio per apparire “obbiettivo”…..ma te ne rinfaccerà 100 , che sembreranno ancora più pesanti perché rinfacciati da un “obbiettivo”..”, chi si accoda: “Se la smettessimo con la partigianeria faziosa e ci limitassimo a sfottò senza polemiche infinite, allora staremmo tutti meglio! Per una volta sono d’accordo con Auriemma” e infine chi nota: “Però, ce ne ha messo ad ammettere che i “regali”, come li chiama lui, li fanno anche al Napoli”.

SPORTEVAI | 26-10-2019 09:16