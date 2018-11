Auriemma gufa di brutto la Juventus e rincara la dose su Benatia

La lotta scudetto tra Juventus e Napoli si gioca anche sulle battute, stilettate, polemiche e quant’altro dalla tv ai social finisce per essere motivo di sfottò quasi quotidiano. Ci sta quindi che Raffaele Auriemma, da buon provocatore, pronostichi una Juventus irraggiungibile per il suo Napoli, pronta a detta sua, a vincere tutto, in Italia e in Europa.

AURIEMMA TRA IL SERIO E LA GUFATA – Con la vittoria, difficilissima sul campo ai limiti dell’impraticabilità, del Genoa il Napoli è rimasto in scia alla Juve seppur staccato di 6 punti. Ma il calendario sembra poter sorridere agli uomini di Ancelotti. Non sembra, almeno a parole, ottimista Raffaele Auriemma che però come suo solito lascia trasparire un po’ di sarcasmo quando durante Tiki Taka di ieri dice: “Non so se da qui a Natale possa cambiare qualcosa in classifica, io spero cambi qualcosa da qui a maggio ma ci credo poco, solo due squadre hanno tolto punti alla Juve fin qui, Genoa e Manchester United, davvero poco”. E quindi arriva il pronostico: “Questa Juventus vincerà tutto: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e anche la Champions League”. Pronta la replica in collegamento di Massimo Zampini, opinionista di sponda bianconera: “Questa è una gufata bella e buona…”

ALLA JUVE MANCA SEMPRE UN SECONDO GIALLO – Ma ovviamente non sarebbe Auriemma senza polemica arbitrale contro la Juventus e quando in studio si commenta la moviola sul rigore di Benatia su Higuain e il mancato provvedimento verso il difensore marocchino, ecco che il giornalista partenopeo rincara la dose: “Contro la Juve ci si dimentica spesso del doppio cartellino, sarebbe ora che gli arbitri tirassero fuori questo coraggio…” con tanto di riferimento alla possibile espulsione per doppia ammonizione di Pjanic in Inter-Juventus dello scorso campionato che decise insieme al ko del Napoli a Firenze il giorno dopo, la lotta scudetto tra bianconeri e azzurri.

AURIEMMA TRA SARRI E ANCELOTTI – Chiuso il cerchio sulla Juve, Auriemma riesce anche a concentrarsi sul Napoli e quanto di buono sta facendo Ancelotti nell’era post Sarri. Proprio tra i due tecnici arriva il parallelo a favore di Carletto: “Sicuramente una vittoria come quella di Marassi su un campo così ai limiti dell’impraticabilità con Sarri in panchina non sarebbe arrivata. Sarri spesso sottolineava come alcuni campi fossero indegni, Ancelotti non ha fatto una piega, ha giocato e vinto”.

