Auriemma: Icardi al Napoli, c'è un intoppo

Gli abboccamenti continuano, i contatti tra le parti – giurano – sono frequenti, anche se la trattativa vera e propria non è iniziata. Eppure, il possibile approdo di Mauro Icardi sembra ancora avvolto da foschie nebulose. Il club azzurro non ha ancora affondato il colpo, l’entourage di ‘Maurito’ ha aperto spiragli ma ha lasciato la porta socchiusa, in attesa magari che sia la Juve a suonare il campanello, oppure i dirigenti dell’Inter per un sorprendente e imprevedibile riavvicinamento. Per Raffaele Auriemma, poi, c’è un ulteriore intoppo.

Il Tweet – Sul suo profilo ufficiale, commentando un articolo relativo agli ultimi aggiornamenti sull’attaccante argentino e la volontà del club partenopeo di regalarlo ad Ancelotti, il giornalista scrive sicuro: “C’è un grande ostacolo tra il Napoli e Mauro Icardi: i diritti di immagine. Nello specifico, un contratto di 10 anni (ne avrebbe consumati solo 4) che il bomber ha sottoscritto con la Nike”. Il Napoli è legato a Robe di Kappa, anche se De Laurentiis strizza l’occhio ad Adidas: l’arrivo di un testimonial di un’altra nota griffe sarebbe improbabile. Per Auriemma, piuttosto, il Napoli potrebbe affondare il colpo per un altro obiettivo: “La mia sensazione? Se dovesse esserci un nuovo incontro tra De Laurentiis e Mendes, sarà perchè l’agente portoghese vuole portare Rafael Leao al Napoli“.

I commenti – Come al solito, ampie e variegate le reazioni degli utenti Twitter. “Il Napoli con i calciatori top sui diritti d’immagine si comporta come tutte le altre società importanti…è ora di finirla di sottolineare questo finto problema…se lo vogliono, sanno come fare”, scrive Salvatore. Un altro tifoso invece è d’accordo: “Questo è un ostacolo con tutti i calciatori che sottoscrivono un contratto non col Napoli ma con De Laurentiis“. Le sensazioni su Leao, poi, non riscuotono grande credito tra i follower: “Stiamo trattando James da 2 mesi, la deadline è fra 4 giorni e se Mendes va a Dimaro è per Leao, ovvio. Qua abbiamo superato il limite della disonestà intellettuale e stiamo sfociando nella follia”.

