Auriemma: “Il Napoli lo vuole e ADL ha la carta per spuntarla”

Il Napoli s’è innamorato di Viktor Osimhen, astro nascente della Ligue 1 che il Lille pare intenzionato a vendere a caro prezzo nel calciomercato estivo ormai alle porte. La concorrenza sull’attaccante classe ’98 è serrata, Osimhen piace a diverse big della Premier League, tra cui Arsenal – club che un anno fa soffiò al Napoli un altro talento del Lille, Nicolas Pepé – e il Manchester United. Società che vantano un potere economico maggiore degli azzurri e che militano in un campionato con più fascino della serie A.

Auriemma indica l’arma di ADL per arrivare a Osimhen

Tuttavia il Napoli crede di poter portare il colpo a segno, come spiega oggi su Tuttosport Raffaele Auriemma. Secondo il giornalista tutto nasce dalla convinzione di Rino Gattuso che Osimhen possa rivelarsi un vero e proprio crac per il calcio italiano e riesca a sostituire il partente Arek Milik. E anche se la valutazione del giocatore data dal Lille è altissima, ADL non pare essere spaventato.

Anzi, secondo Auriemma il presidente del Napoli ha tra le mani la carta giusta per arrivare a Osimhen. “Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha fissato in 60 milioni di euro il prezzo per la cessione – scrive Auriemma -. Tanti soldi, è vero, però il Napoli ha l’asso nella manica: Adam Ounas”.

Questa stagione l’esterno algerino è stato girato in prestito al Nizza, che però non sembra intenzionato a riscattarne il cartellino. De Laurentiis pensa dunque di inserirlo nell’affare Osimhen per far abbassare le pretese del Lille, club che, un anno fa, era tra le possibili destinazioni di Ounas.

L’operazione fa sognare i tifosi del Napoli

Oltre all’algerino, il Napoli verserebbe poi un sostanzioso conguaglio pari a 40 milioni di euro. Con questa offerta, secondo Auriemma ADL potrebbe riuscire a scalfire la resistenza di Lopez o quantomeno a pareggiare il vantaggio attuale dei club della Premier League.

E i tifosi napoletani, intanto, sognano. “Il miglior 9 accostato finora – scrive Adamo su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi del Napoli -. Osimhen è un grande prospetto e inoltre questa operazione ci permetterebbe di piazzare un calciatore di talento ma anarchico tatticamente e che gioca da solo come Ounas”. Valentina spera: “Non lo conoscevo, ma Osimhen sembra davvero forte. Forza ADL!”.

