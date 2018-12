Auriemma: “Napoli, la A ti ringrazia”. Ma è delirio social

Raffaele Auriemma celebra sul suo profilo Twitter l’ottimo ruolino di marcia del Napoli: “Tredici vittorie, due pareggi, due sconfitte e miglior attacco: la Serie A deve ringraziare il Napoli se, con la Juventus corazzata, il campionato non è già finito a dicembre!”. In effetti, con 41 punti in 17 giornate, la squadra di Ancelotti sarebbe prima in 9 campionati su 10, o almeno a ridosso della capollista. In Serie A, però, quest’anno c’è una squadra che sta sostenendo un cammino fuori categoria: la Juventus. E i tifosi della Vecchia Signora, ma anche quelli di altre squadre del massimo campionato, non mancano di farlo notare al cronista partenopeo.

Le reazioni – “16 vittorie 1 pareggio, miglior attacco e migliore difesa…… il campionato è finito ad Agosto caro Auriemma!!!”, scrive un sostenitore della Juventus. “Finirà a gennaio”, profetizza un’altra. “Con tutto il rispetto il Napoli è una controfigura, campionato ridicolo”, sentenzia un altro follower del giornalista. Anche un tifoso dell’Inter, con tanto di foto di Lautaro Martinez sul profilo, è d’accordo e malinconicamente ammette: “Il campionato è già finito”.

Gli sfottò – C’è anche chi si spinge decisamente più avanti. “Cerchi sempre il premio di consolazione? Eccolo, tutto per te. Mangialo bene”, scrive un altro follower – presumibilmente di fede bianconera, accompagnando il messaggio con la gif di un limone. “Ringraziare? Mò gli regalano il Panettone ad Aurelio (De Laurentiis, ndr)”, incalza un altro. Un altro punge invece l’Inter, che insegue (si fa per dire) a -16: “Attenti ai prescritti”.

Crederci sempre – C’è anche chi ci crede davvero alla clamorosa rimonta. Nel mare magnum dei tanti follower bianconeri, con le loro reazioni ironiche o stizzite, c’è spazio anche per l’analisi ottimistica di un tifoso del Napoli: “Napoli, Inter, Lazio e Roma fuori casa nel girone di ritorno. Io non darei per scontato il campionato già finito. Se il Napoli tiene botta sarà un bel vedere il ritorno. Poi ci sono gli scettici ma quella è diventata una professione”.

