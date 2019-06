Auriemma rilancia per il bomber: il Napoli ha deciso

Sono giornate movimentate per quel che riguarda il calciomercato del Napoli. L’allenatore partenopeo Carlo Ancelotti ha fatto le sue richieste e la società sta cercando di accontentarlo andando a puntare anche dei nomi di prima fascia. Si dovrà sistemare la difesa vista la partenza di Raul Albiol ma a quanto pare il suo rimpiazzo sarà Kostas Manolas, quindi i tifosi possono stare tranquilli. Ma è un altro il reparto che ha bisogno di un inserimento importante per fare il salto di qualità, ovvero l’attacco.

Ecco il bomber – Naturalmente l’arrivo di James Rodriguez sarebbe un colpo eccezionale per la rosa partenopea, ma serve anche una prima punta in quanto il solo Milik non è sufficiente. Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha svelato su quale nome puntano i dirigenzi azzurri: “Il giocatore in cima alla lista è Rodrigo del Valencia ma la cifra che chiedono gli spagnoli è altissima, 70 milioni. Il Napoli non ha fretta ed attende fiducioso che il club levantino abbassi le pretese per sedersi al tavolo delle trattative, accettando la proposta del club azzurro di 50 milioni di euro”.

C’è anche l’alternativa – Se non si riuscisse ad arrivare all’iberico il secondo nome sul taccuino è quello di un grande ex, ovvero Duvan Zapata, ma non sarà certo facile strapparlo all’Atalanta in quanto Percassi lo reputa incedibile. Ci potrebbe essere però un asso nella manica del Napoli, ovvero Roberto Inglese, centravanti che piace molto a Gasperini e potrebbe essere utilizzato come contropartita per aprire una trattativa.

SPORTEVAI | 24-06-2019 11:11