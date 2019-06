Auriemma scettico sul mercato, i napoletani insorgono

Mentre i tifosi del Napoli sono rapiti dai sogni del mercato, Raffaele Auriemma resta scettico su quelli che saranno sul serio i colpi di Aurelio De Laurentiis in questa campagna acquisti. Per il giornalista è difficile che alla corte di Carlo Ancelotti possano arrivare sia James Rodriguez che Kostas Manolas e Hirving Lozano.

TWEET SARCASTICO. In un tweet di oggi, Auriemma bolla con sarcasmo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni che, a suo parere, rappresenterebbero un cambio di rotta troppo radicale per la gestione De Laurentiis. “Leggo che il Napoli annuncerà entro domani, nell’ordine: James Rodriguez, Manolas, Lozano. E se gli passa per la testa, prende pure Kolarov e Trippier”, scrive il giornalista con una certa vena di scetticismo. Poi arriva la stoccata, sempre sarcastica. “Magari sarà vero, può darsi che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di non badare più a spese. ‘È asciuto pazzo o padrone’”. Parole che, naturalmente, sembrano volte a spezzare i sogni dei tifosi del Napoli.

LE REAZIONI. Inevitabile, quindi, la reazione degli stessi tifosi azzurri nei commenti al tweet. “Auriemma non ti dispiacere troppo, si sente da qua che rosichi”, scrive Francesco, mentre Michele, come molti altri follower, rimpiangono il “vecchio Auriemma”, quello delle fantasiose telecronache da tifoso: “Dove sta quel tifoso che gridava si gonfia la rete e ci faceva emozionare. Sei cambiato non so il perché ma sei peggiorato”. Carmine, invece, accusa semplicemente il giornalista di non aver indovinato le piste giuste del mercato azzurro: “Lo scienziato non ne ha beccata una finora quindi fa il sarcastico”. Infine la critica più dura, quella di Vincenzo, che da tifoso del Napoli prende le distanze: “Caro Raffaele parecchia gente associa te ai tifosi Napoletani, ma non è così: noi siamo un’altra cosa”.

SPORTEVAI | 19-06-2019 15:22