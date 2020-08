Auriemma si prende i meriti, il web lo massacra

La prima uscita del Napoli, nel quadrangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, è stata incoraggiante. Poco conta la goleada ma qualcosa si è visto in campo anche se c’è ancora da lavorare e soprattutto aspettare quella che sarà la rosa definitiva a fine mercato. Contro gli abruzzesi si è preso i primi applausi anche il neo-acquisto Osimhen, che ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti azzurri e che tutti aspettano al varco dopo la somma (oltre 70 milioni complessivi) spesa da De Laurentiis.

Gattuso cauto su Osimhen

Non si esalta per la tripletta di Osimhen neanche Gattuso che ricorda il valore relativo degli avversari e chiede tempo: “Non abbiamo preso nè Maradona nè Pelè, aspettiamo e facciamolo lavorare senza fretta”.

Auriemma si esalta per Osimhen

Chi invece non aspetta è Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano si sbilancia su twitter e scrive: “Quante volte vi avevo detto che il Napoli stava prendendo un bomber devastante?”.

I tifosi replicano ad Auriemma sui social

Centinaia le reazioni ma pochissime a favore di Auriemma. Ci stanno gli sfottò dei tifosi della Juve (“”Lo aspettiamo al vaglio di avversari più probanti, tipo il Pisciotta o il Palinuro” o anche “Trofeo bomber devastante assegnato”) ma anche i napoletani sono cauti: “Se ci fosse un campionato mondiale delle chiacchiere lo vinciamo a mani basse. ” Bomber devastante” non si può sentire con le amichevoli agostane”.

I precedenti che inquietano i napoletani

I tifosi napoletani hanno memoria lunga: “Ricordo a tutti che il brasiliano Caio fece l’ira di Dio in ritiro tanti anni fa e poi…non sarà questo sicuramente il caso ma è inutile caricare di pressioni questo ragazzo” o anche: “Aspettiamo anche lo scorso anno con Lozano sono state dette le stesse cose, non voglio illudermi, calma calma vediamo..” oppure: “Non esageriamo adesso aspettiamo prima di giudicare anche Edu Vargas doveva spaccare il mondo”.

C’è chi scrive: “Allora pure Politano, Younes e Milik sono devastanti? Per non parlare di Gaetano…partitona!” e ancora: “Calma il portiere è era mio cugino Carmelo che di solito fa il cameriere ,magari è un fenomeno ma lo dimostri con avversari veri”.

Nessuno vuole illudersi: “Vantarsi dopo 3 gol ad una squadra di Eccellenza. Wow Aurie’ ” e infine: “Ma piantala: è un’amichevole con una squadra di Eccellenza. ma piantala!”.

SPORTEVAI | 29-08-2020 09:21