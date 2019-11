Auriemma rivela come sarà il nuovo Napoli

Non è un momento facile per il Napoli e quando le cose non girano come dovrebbero nel mirino delle critiche ci finisce l’allenatore. Carlo Ancelotti si è visto esplodere davanti il caso dell’ammutinamento dei calciatori azzurri, che sono in rotta con la società. Per risolvere perlomeno i problemi che riguardano il rettangolo verde però il tecnico di Reggiolo è pronto ad una svolta importante.

Cambio modulo – Tutto lascia presagire che verrà accantonato il 4-4-2, complice anche la defezione di Milik infortunato, che resterà fuori forse fino a fine anno. Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, scrivendo su Tuttosport, non soltanto conferma un ritorno al modulo che fu caro a Maurizio Sarri, ma abbozza anche quello che sarà il nuovo schieramento dell’undici napoletano.

Fuori Lozano – Dalle colonne del quotidiano sportivo infatti Auriemma afferma: “La formazione sarebbe anche fatta: Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui sulla linea dei difensori. Poi Allan e Fabian Ruiz nei panni del playmaker con Zielinski al fianco, infine il trio d’attacco composto da Callejon-Mertens- Insigne, aspettando che rientri Milik per una importante variante al sistema”.

Contro il Diavolo – La nuova collocazione in campo del Napoli potrebbe vedersi già contro il Milan al rientro dalla sosta. I partenopei infatti sono attesi da una trasferta che nonostante i punti in classifica degli avversari è comunque da considerarsi complicata, visto che la compagine guidata da Pioli ha ben impressionato nell’ultima uscita contro la capolista Juventus.

SPORTEVAI | 15-11-2019 10:14