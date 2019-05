Auriemma, tweet sull'Inter fa infuriare i tifosi

I verdetti dell’ultima giornata di campionato sono chiarissimi: Atalanta e Inter in Champions League. Non tutti però hanno apprezzato la prestazione dei nerazzurri di Milano, che nel finale hanno seriamente rischiato la beffa che invece avrebbe consentito all’Empoli di conquistare una permanenza nel massimo campionato che probabilmente sarebbe stata meritata. Molte critiche sono piovute sulla truppa di Spalletti, alcune delle quali hanno fatto infuriare i tifosi nerazzurri.

L’attacco di Auriemma – Fra queste c’è quella del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, che sul proprio profilo ufficiale di Twitter ha scritto: “Non può retrocedere in Serie B una squadra che dà lezione di calcio ad un’altra che nella prossima stagione parteciperà ai gironi di ChampionsLeague. Spietato e perfido, il calcio è bello così”. Naturalmente non sono tardate le reazioni degli interisti, che hanno commentato il tweet in maniera abbastanza piccata.

Risposte dure – C’è chi scrive “Si certo, 44 tiri a 6…lezione di calcio,chiaro. Guardatele le partite prima di dare aria alla bocca” e chi invece punge con “Pensa a te che va in Champions League una squadra che ha iniziato il campionato sapendo che era seconda è che a gennaio aveva già una carrettata di punti di distacco dalla prima”. C’è anche chi chiosa in maniera ironica con “Se ci va il Napoli che ogni anno arriva a -20 dalla Juve che a sua volta viene eliminata in Champions, perché non possiamo andarci noi?!”. Insomma il campionato sarà anche finito ma le schermaglie fra tifosi sui social non vanno mai in vacanza.

