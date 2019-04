Auriemma: Un anno fa forze occulte pro-Juve, polemica sul web

Se il presente è tutt’altro che allegro, visto che la sconfitta con l’Atalanta rischia di mettere a rischio per il Napoli anche quel secondo posto che sembrava blindato, meglio rifiguarsi nel passato. Mentre molti tifosi azzurri delusi rimpiangono Sarri, Raffaele Auriemma ricorda la ricorrenza del successo dei partenopei a Torino con la Juve col gol di Koulibaly. Una vittoria che sembrava l’autostrada per lo scudetto. Era il 22 aprile 2018 e un anno dopo il giornalista napoletano, nel postare le immagini della prodezza del difensore senegalese all’Allianz, twitta: “Un anno fa, stava per cominciare la gara che fece tremare le mura del palazzo incapace di opporsi all’egemonia di un club che “vincere è l’unica cosa che conta”. Dopo quel gol di Koulibaly, le forze occulte scesero in campo”.

LE REAZIONI – Immediate le repliche da parte dei tifosi della Juve: “E invece da 10 minuti c’è più distanza tra noi e voi che tra voi e la nona (la Sampdoria). Ah, prima di quel gol di Koulibaly le forze occulte napoletane si erano mosse benissimo: contavate 7 episodi a favore più di noi” o anche: “Avervi alzato l’ottavo consecutivo in faccia ci farà godere per i prossimi tre secoli”. C’è chi ricorre all’ironia (“Le forze occulte di quel terribile albergo di Firenze”), chi ricorda i particolari (“Colpa del palazzo se perdi 3-0 a Firenze o 4-2 in casa con la Roma?”) e chi attacca: “Il 3-0 di Firenze è opera delle forze occulte bravo complimenti sei il numero 1. Se continui così la 104 è assicurata”.

LA FIABA – E’ un fiume in piena. In pochi provano a sostenere la tesi di Auriemma, a rispondere solo quasi solo fan bianconeri: “Fin quando non vi liberate da questi pensieri. Non vincerete mai. Noi ci sguazziamo in Questa dietrologia” o anche: “Le consiglio la lettura della fiaba: “La volpe e l’uva“, scritta da Esopo. Troverà la soluzione ai suoi problemi che sono tanti ma non gravi. Si goda il secondo posto, d’altronde dovrebbe essere abituato”, oppure: “vincere è l’unica cosa che conta” Esatto, per noi conta solo vincere, ma per voi ovviamente non conta vincere, ma conta solo lamentarvi e dare la colpa agli altri del vostro fallimento…” e infine:”Ma siete sempre perdenti..una mosca non può far tremare un elefante!”.

SPORTEVAI | 23-04-2019 09:19