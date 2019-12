Auriemma vede progressi Napoli dopo Ancelotti, polemica sul web

Capita che per difendere ad oltranza le proprie opinioni si finisca col cadere in paradossi evidenti. E’ quel che probabilmente è successo a Raffaele Auriemma, uno degli assertori più convinti della necessità di esonerare Ancelotti, che nel suo commento alla sconfitta del Napoli col Parma è riuscito a vedere la mano di Gattuso e i progressi degli azzurri.

LA TESI – Sul suo canale youtube Auriemma parla di sconfitta-beffa, di 1-2 che grida vendetta. Poi attribuisce alla vecchia gestione le cose peggiori e alla cura Gattuso il parziale risveglio.

L’ACCUSA – Il giornalista dice che “Il Napoli sceso in campo nel primo tempo era ancora una squadra scombinata, spaventata, disorientata dell’era-Ancelotti. Ma nella ripresa s’è visto tutt’altro, soprattutto perché Gattuso ha spostato Allan nel ruolo di mezzala classico e Fabian nel ruolo di play-maker. Le cose hanno funzionato meglio, tant’è che il Napoli aveva segnato con Milik“.

LINEARE – Auriemma ammette che si tratta di un momento difficile ma torna a sottolineare che “le macerie che ha trovato Gattuso dovranno essere ricomposte. Già s’è visto un gioco più lineare, una concretezza maggiore. Questo è il Napoli che deve trovare consapevolezza nei propri mezzi”.

LE REAZIONI – Sul web fioccano reazioni stizzite: “Si gonfia la milza ” o anche: “Adesso ti volevo sentire, tu che davi la colpa ad Ancelotti ! Nasconditi che è meglio ! Oggi i giocatori hanno fatto tutto per perderla si vede da lontano un miglio e lo dico da tifoso di un’altra squadra”.

IL GIOCO? – I fan azzurri non ci stanno: “Sei l’unico che crede ancora a Babbo Natale! Tutte queste geometrie e gioco ritrovato non le ho assolutamente viste. Niente di nuovo stasera dalle cose viste negli ultimi tempi” o ancora: “Segnali di risveglio? Segnali di fumo semmai. Fumo negli occhi. Davanti alla porta e non segnare. Questa è l’amara verità di una squadra che non esiste più!”.

TITANIC – C’è chi scrive: “Gattuso, altro che traghettatore vi fa fare la fine del Titanic”. Numerosi i commenti nostalgici: “Con il modulo Ancelotti con 3 passaggi erano in porta , stavolta sempre in mischia , questo gioco non porta da nessuna parte altro che coppa”.

ATTENTATO – In tanti già rimpiangono Ancelotti: “A prescindere da come finirà, sostituire Ancelotti con Gattuso è quasi un attentato al calcio…”, oppure: “Ancelotti avrà fatto molti errori, ma l’errore più grande l’ha fatto il patron. Vedo che lei si è allineato a questo e i risultati si sono visti. Un disastro totale, altro che rinascita” e infine: “Avete fatto esonerare Ancelotti e gli avete dato le colpe, vergognatevi”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 09:26