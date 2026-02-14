Dopo le polemiche per la conduzione di Paolo Petrecca, la Rai ha deciso di riabilitare Auro Bulbarelli, che avrebbe dovuto commentare la cerimonia inaugurale e che commenterà quella di chiusura

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Meglio tardi che mai: in Rai stavolta hanno ritrovato almeno il buonsenso, riconsegnando ad Auro Bulbarelli ciò che era di Auro Bulbarelli. Ovvero il racconto della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che è diventato un appuntamento imperdibile proprio in virtù del clamore suscitato dalla cerimonia di apertura dei giochi, quella sopra la quale la Rai è scivolata come su una buccia di banana dopo la sciagurata decisione del direttore di RaiSport Paolo Petrecca di commentarla al posto proprio di Bulbarelli, sostituito per aver fatto uno “spoiler di troppo” sulla presenza del Capo dello Stato.

Torna Auro: due settimane dopo, la voce è quella giusta

Sebbene l’eco delle polemiche sia tutt’altro che sopito, con i giornalisti di RaiSport che hanno indetto uno sciopero di tre giorni dopo la fine dei giochi e che ne frattempo hanno deciso di togliere le firme dai servizi realizzati durante il periodo olimpico (e anche i giornalisti delle altre redazioni giornalistiche non legate allo sport hanno espresso solidarietà, adottando il medesimo provvedimento nella giornata di venerdì 13 febbraio), al momento nessuno s’è sognato di rimuovere Petrecca dal suo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Magari in questa attesa c’entra anche la necessità di non buttare ulteriore benzina sul fuoco durante le dirette dei giochi olimpici, giunti praticamente a metà del loro programma, ma chi si aspettava una presa di posizione (anche della politica) sulla vicenda è rimasto deluso.

Tutto tace, ma intanto tutto ha fatto si che Auro Bulbarelli tornasse in cabina di commento in vista della cerimonia in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Con il vice direttore delegato di RaiSport (nota bene: non è stato nominato da alcun soggetto governativo, a differenza di chi sta sopra di lui) ci sarà anche il soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona.

Lo spoiler su Mattarella e le gaffe di Petrecca

Bulbarelli era stato rimosso per aver annunciato che il Capo dello Stato Sergio Mattarella avrebbe fatto una comparsata durante la cerimonia inaugurale dei giochi, sulla scia di quanto fatto dalla Regina Elisabetta con James Bond a Londra 2012. Sapeva evidentemente della scena programmata sul tram con Valentino Rossi, ma quella “apertura” ha finito per ritorcersi contro all’ex prima voce del ciclismo delle reti Rai (storico il tandem in cabina di commento con Davide Cassani prima e Silvio Martinello poi), che ha pagato lo spoiler con la rimozione dall’incarico assegnato.

È stato a quel punto che Paolo Petrecca ha deciso di prendere in mano la situazione e sostituirsi a Bulbarelli, ritenendo che non ci fosse tempo per predisporre un piano alternativo (Marco Lollobrigida e Stefano Bizzotto i nomi che erano stati ipotizzati per ricoprire il ruolo).

Mai scelta fu più nefasta: le ripetute gaffe commesse durante la telecronaca, inaugurata con un “Benvenuti dallo Stadio Olimpico” subito corretto con “Stadio di San Siro” (che non è mai stato e mai sarà olimpico), hanno fatto sprofondare la credibilità dell’intera redazione sportiva della Rai, anche se nessuno dalle stanze del Governo ha voluto commentare gli strafalcioni del direttore di RaiSport, entrato in carica poco meno di un anno fa dopo essere stato sfiduciato dalla redazione di RaiNews.

Petrecca ha i giorni contati: verrà sostituito a inizio marzo?

Bulbarelli in qualche modo verrà risarcito di un qualcosa che in realtà sembra più un riconoscimento al valore giornalistico della redazione stessa di RaiSport. Nessuno gli potrà ridare indietro la cerimonia inaugurale che non ha potuto commentare, ma almeno si è evitato di incorrere in altre brutte figure.

Anche se proprio il fatto che sia stato riabilitato il conduttore che era stato sostituito per via dello spoiler su Mattarella fa capire che di piani alternativi non ne sono stati fatti, sebbene di tempo per predisporre una nuova conduzione stavolta ce ne sarebbe stato eccome.

Resta da capire cosa ne sarà del futuro di Petrecca al termine dei giochi olimpici: il giornalista in quota Fratelli d’Italia ha probabilmente esaurito ogni tipo di bonus, e secondo i ben informati dovrebbe essere rimosso dopo Sanremo (quindi a inizio marzo). Intanto ha fatto un passo indietro lui: sacrosanto, visti i problemi che ha arrecato alla “sua” stessa committenza.